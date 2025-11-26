TMW Radio Mauro Milanese: "Il Napoli andava spronato. Inter, serve almeno un pari stasera"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore Mauro Milanese.

Napoli, vittoria convincente col Qarabag. E Conte che ha detto che il Napoli non era morto:

"Il Napoli deve giocare con intensità, dinamismo, i momenti vanno e vengono poi. E' chiaro che ora deve stare attenta a Roma, che è in un grande momento. Qualche partita è stata giocata sottotono e non se lo può permettere il Napoli. Senza grinta e fame è arrivato decimo dopo lo Scudetto. Conte ha un gruppo che forse andava spronato e i nuovi ancora dovevano capire certi meccanismi".

McTominay come Tardelli?

"Sì, sono abbastanza simili, come gol e inserimenti forse ha qualcosa di più mentre Tardelli era più tecnico e sapeva costruire di più il gioco. Ricorda anche Conte come inserimenti e grinta".

E' tornato il Napoli contiano dopo Bologna?

"La Roma è prima e ha perso tre volte, il campionato è equilibrato, sono tutte lì. Chi perde è sempre nel mirino, perché i punti saranno tutti importanti".

Inter all'esame Atletico:

"L'Atletico in casa fa molto bene, i rischi ci sono, non mollano mai gli spagnoli e danno il meglio nel finale anche. Sarà difficile giocare su quel campo ma l'Inter ci è abituata e dopo il derby serve almeno un punto".

E nel weekend Roma-Napoli:

"Il risultato dà morale, ma è presto per dire qualcosa. Sarà una partita comunque rivelante, perché uno scontro diretto può darti motivazioni".