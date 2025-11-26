Bari, era De Laurentiis: in 7 anni già 10 allenatori. Solo tre stagioni concluse con lo stesso tecnico

Quella iniziata lo scorso 1° luglio è la settima stagione della famiglia De Laurentiis al timone del Bari. Un'avventura, quella pugliese per i proprietari del Napoli, nata dopo il fallimento del sodalizio biancorosso e che nei primi anni ha dato soddisfazioni importanti alla tifoseria. Prima il ritorno fra i professionisti al primo colpo e poi il ritorno in cadetteria nell'estate 2022.

Nel corso di tutto il cammino il rapporto fra la società e gli allenatori scelti per guidare la prima squadra non è stato, però, decisamente tranquillo.

Numeri alla mano, infatti, dal giorno dell'insediamento di Luigi De Laurentiis alla presidenza dei Galletti solo in tre occasioni la stagione è terminata con lo stesso tecnico con il quale è iniziata. Nel 2018/2019, quella in Serie D, con Giovanni Cornacchini e nel biennio 2021/2023 con Michele Mignani.

Per il resto al San Nicola sono transitati Vincenzo Vivarini (prossimo al ritorno), Gaetano Auteri (esonerato e richiamato nella medesima stagione), Massimo Carrera, Pasquale Marino, Giuseppe Iachini, Federico Giampaolo, Moreno Longo e il fresco esonerato Fabio Caserta.

Sette anni e dieci allenatori. Anzi undici vista l'attesa del nome del nuovo titolare della panchina.