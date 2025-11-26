Catania, Ierardi si è operato per un'ernia discale: intervento perfettamente riuscito
Il Catania ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali l'esito dell'operazione a cui si è sottoposto il difensore centrale Ierardi. Questo il comunicato della società etnea:
"Catania Football Club rende noto che il calciatore Mario Ierardi si è sottoposto nella giornata odierna ad intervento chirurgico per ernia discale presso l’Arnas Garibaldi di Catania. L'operazione, eseguita dal professor Giovanni Nicoletti, è perfettamente riuscita. Il recupero sarà condotto dal professor Giovanni Ciampi, a capo della struttura sanitaria del nostro club, coadiuvato dallo staff medico-sanitario della prima squadra. Al difensore rossazzurro, i migliori auguri e l’incoraggiamento della società, dei compagni e dello staff tecnico".
Il giocatore classe '98 dovrà ora osservare un periodo di riposo prima di iniziare il percorso di recupero per tornare in campo. In questa stagione Ierardi è sceso in campo in otto occasioni con la maglia rossoazzurra.
