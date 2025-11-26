TMW Radio Rampulla: "Ho rivisto la voglia della Juventus. E il Napoli non era morto"

L'ex portiere Michelangelo Rampulla è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

Come ha visto la Juve?

"E' un buon risultato. Dopo il primo tempo non ci speravo. Capisco il fattore ambientale, però sembrava una Juve troppo rinunciataria, a rincorrere sempre l'avversario. Sembrava una squadra in attesa non so di cosa. Poi sarà che è entrato Yildiz, ma almeno si è visto qualcuno che punta l'uomo. E poi è cambiata la mentalità, che ha attaccato alto. Mi è piaciuto l'atteggiamento di tutta la squadra nel secondo tempo, è un buon segno. Si è visto un atteggiamento voglioso ed era importante in una situazione del genere".

Napoli, vittoria convincente col Qarabag. E Conte che ha detto che il Napoli non era morto:

"Il Napoli non è morto, come ha detto lui. Conte conosce le dinamiche di quello spogliatoio, sai che dopo uno Scudetto c'è un po' di appagamento ma con Antonio certe cose non possono accadere. A Bologna ha messo subito le mani avanti sulla situazione. In campo anche era così, era un martello perché ci teneva a vincere. Ci sta perdere ogni tanto, non puoi essere al 100%, conoscendo Conte però tutti devono stare quasi al 100%. L'importante è riprendersi dopo qualche momento no".

McTominay come Tardelli?

"Ha qualcosa di Conte, che aveva certi inserimenti e il senso del gol".

Inter all'esame Atletico:

"Sono partite che certi giocatori sentono particolarmente. Sono partite importanti, credo farà una grande partita".

E nel weekend Roma-Napoli:

​​​​​​​"Conosco Gasperini e Conte, sono contento che stiano facendo bene. E in particolare di quello che sta facendo Gasp a Roma. Sarà una bella partita, ne sono convinto. Potrà dire poco o nulla, lotteranno fino alla fine insieme a Milan e spero alla Juve, oltre all'Inter".