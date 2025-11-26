Tegola in attacco per il Novara: infortunio alla coscia per De Graca. Tornerà nel 2026
Il 2025 dell’attaccante Cosimo Marco De Graca è da considerarsi terminato anzitempo a causa di un infortunio. Come riferisce La Stampa il classe 2002 nell’allenamento alla vigilia della sfida contro il Renata si è fermato per un problema fisico e gli accertamenti a cui si è sottoposto nella giornata di ieri hanno evidenziato una lesione alla coscia, un problema che con ogni probabilità terrà l’ex Palermo fuori fino al nuovo anno.
Il Novara dunque dovrà fare a meno del suo miglior marcatore stagionale, 5 reti in 13 presenze di campionato, per le prossime sfide contro Lumezzane, Vicenza, Cittadella e Ospitaletto, prima della pausa invernale. Una perdita importante per gli azzurri piemontesi che dovranno dunque fare a meno del proprio riferimento offensivo per il prossimo mese.
Ora si attende solo la conferma da parte del club che ancora non ha pubblicato sui propri canali un report sulle condizioni dell’ex juventino arrivato lo scorso gennaio proprio dai bianconeri.
