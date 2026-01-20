Serie C, le rappresentative U16 e U17 in campo contro il Como: i convocati
Dopo la bella prova di dicembre contro i giovani dell’Empoli, le formazioni U16 e U17 della Rappresentativa di Serie C tornano in campo a Como, dove il 21 gennaio affronteranno le rispettive selezioni del club comasco.
La giornata – al Centro Sportivo “A. Volontè” di Rovello Porro (CO) in Largo dello Sport 1 – si aprirà alle 12 con il fischio d’inizio dell’amichevole tra le due squadre Under16; alle 14, invece, toccherà ai gruppi Under17 regalare gol e belle giocate.
I CONVOCATI
Under16
Portieri: Barini Davide (Alcione), Capasso Luigi (Latina);
Difensori: Bandini Francesco (Ravenna), Beldenti Dennis (Union Brescia), Belli Alessandro (Arezzo), Cimmino Paolo (Benevento), Dente Gerardo Maria (Ascoli), Martini Leon (Gubbio), Spampinato Concetto Federico (Campobasso), Zampieri Luca (Cittadella);
Centrocampisti: Catanzaro David (Ascoli), Giuliato Giovanni (Pontedera), Martello Ciro (Benevento), Tordini Federico (Gubbio);
Attaccanti: Angeloni Marzio (Albinoleffe), Attardo Riccardo (Albinoleffe), Cocciolo Gabriele (Novara), De Gasperin Andrea (Dolomiti Bellunesi), Maldini Marco (Pontedera), Seferi Denis (Giana Erminio), Sirocchi Giuseppe (Ascoli), Tartaglia Tommaso (Vicenza).
Under 17
Portieri: Lavezzi Filippo (Pergolettese), Tatò Ludovico (Vis Pesaro);
Difensori: Cannavò Andrea (Union Brescia), Jerradi Mohamed (Benevento), Manzoni Francesco (Giana Erminio), Papa Manuel (Latina), Romoli Alessandro (Arezzo), Trapletti Matteo (Albinoleffe);
Centrocampisti: Amantini Filippo (Gubbio), Culò Mattia (Pontedera), Fontana Mattia (Vicenza), Francia Domenico (Guidonia), Lombardo Rosario (Trapani), Obetti Gianmarco (Cittadella), Procopio Samuele (Lecco), Quaglino Patrick (Pro Vercelli), Simonelli Thomas (Albinoleffe), Sponza Enea (Arezzo);
Attaccanti: Costantini Samuele (Giana Erminio), Farnese Matteo (Arezzo), Porcu Daniele (Guidonia), Russo Nicola (Sorrento).
Staff
Commissario Tecnico: Daniele Arrigoni
Collaboratori tecnici: Luigi Corino e Oriano Renzi
Allenatore dei portieri: Gianluca Curci
Fisioterapista: Giuseppe Pillori
Medico: Giancarlo Martinelli
Team Manager: Paolo Pastore
