Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Serie C, prosegue la 18ª giornata: oggi in campo Salernitana e Cosenza per il Girone C

Serie C, prosegue la 18ª giornata: oggi in campo Salernitana e Cosenza per il Girone CTUTTO mercato WEB
© foto di TuttoSalernitana.com
Claudia Marrone
Oggi alle 09:19Serie C
Claudia Marrone

Con la serata di ieri, si è alzato il sipario sulla 18ª giornata del campionato di Serie C, penultima del girone di andata, che ha preso il via ieri con il match del Girone B tra Juventus Next Gen e Pianese, che ha regalato un punto per parte: 0-0 il finale di partita. Il finale del turno, invece, è affidato a un ricco programma del lunedì, con ben quattro confronti in programma.
Intanto, alle 14:30, prenderà il via il sabato di terza serie.

Diamo ora conto di quello che è il turno nella sua completezza:

SERIE C - 18ª GIORNATA
GIRONE A
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Lumezzane-Lecco
Ore 17:30 - Alcione Milano-Virtus Verona
Ore 17:30 - Renate-Trento
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Inter U23-Giana Erminio
Ore 14:30 - Cittadella-Novara
Ore 14:30 - Dolomiti Bellunesi-Union Brescia
Ore 14:30 - Pergolettese-Vicenza
Ore 17:30 - Ospitaletto Franciacorta-Pro Vercelli
Ore 17:30 - Triestina-Albinoleffe
Ore 20:30 - Arzignano Valchiampo-Pro Patria

Classifica - Vicenza 43, Lecco 33, Union Brescia 30, Cittadella 28, Inter U23 27, Alcione Milano 27, Pro Vercelli 24, Trento 23, Giana Erminio 23, Renate 21, Dolomiti Bellunesi 21, Novara 20, Lumezzane 20, AlbinoLeffe 18, Arzignano Valchiampo 18, Ospitaletto 16, Pergolettese 15, Virtus Verona 14, Pro Patria 12, Triestina -5

N.B. - Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocata
Juventus Next Gen-Pianese 0-0
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Campobasso-Perugia
Ore 14:30 - Gubbio-Torres
Ore 17:30 - Forlì-Carpi
Domenica 14 dicembre
Ore 14:30 - Pontedera-Sambenedettese
Ore 14:30 - Ternana-Bra
Ore 17:30 - Guidonia Montecelio-Ascoli
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Arezzo-Pineto
Ore 20:30 - Vis Pesaro-Ravenna
Riposa: Livorno

Classifica - Ravenna 41*, Arezzo 38, Ascoli 32, Guidonia Montecelio 25, Carpi 25, Pineto 24, Pianese 22*, Forlì 21, Vis Pesaro 21, Juventus Next Gen 20*, Ternana 19, Campobasso 19, Gubbio 18, Livorno 18*, Sambenedettese 17, Bra 14, Perugia 12, Pontedera 12, Torres 9

*una gara in più
N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Sabato 13 dicembre
Ore 14:30 - Picerno-Salernitana
Ore 14:30 - Cavese-Siracusa
Ore 14:30 - Trapani-Cosenza
Domenica 14 dicembre
Ore 12:30 - Atalanta U23-Sorrento
Ore 14:30 - Potenza-Catania
Ore 17:30 - Benevento-Giugliano
Ore 17:30 - Casertana-Latina
Ore 20:30 - Team Altamura-Audace Cerignola
Lunedì 15 dicembre
Ore 20:30 - Crotone-Casarano
Ore 20:30 - Foggia-Monopoli

Classifica - Catania 37, Benevento 35, Salernitana 32, Cosenza 32, Casertana 29, Casarano 25, Monopoli 24, Crotone 24, Potenza 24, Audace Cerignola 23, Atalanta U23 22, Trapani 22, Team Altamura 19, Cavese 17, Sorrento 17, Giugliano 15, Latina 15, Foggia 15, Siracusa 14, Picerno 13

N.B. - Trapani penalizzato di 8 punti dalla Giustizia Sportiva

Articoli correlati
Serie A Women, al via quest'oggi la 9ª giornata. Fari puntata su Como Women-Fiorentina... Serie A Women, al via quest'oggi la 9ª giornata. Fari puntata su Como Women-Fiorentina
Stulic più forte dei fischi. Con il Lecce che pareggia l'Atalanta di Champions Stulic più forte dei fischi. Con il Lecce che pareggia l'Atalanta di Champions
Juventus, in settimana si ridiscute il rinnovo di Yildiz: Comolli pronto ad arrivare... Juventus, in settimana si ridiscute il rinnovo di Yildiz: Comolli pronto ad arrivare a 6 milioni
Altre notizie Serie C
Trapani, Aronica: "Non sottovaluteremo nulla. Il Cosenza è una squadra molto forte"... Trapani, Aronica: "Non sottovaluteremo nulla. Il Cosenza è una squadra molto forte"
Triestina, Margiotta: "Percepito affetto e passione della gente, sono emozionato"... Triestina, Margiotta: "Percepito affetto e passione della gente, sono emozionato"
Serie C, prosegue la 18ª giornata: oggi in campo Salernitana e Cosenza per il Girone... Serie C, prosegue la 18ª giornata: oggi in campo Salernitana e Cosenza per il Girone C
Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di... Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"... Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa... Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese Serie C, 18ª giornata: dopo i primi 45', ferme sullo 0-0 Juventus NG e Pianese
Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer Cesena-Mantova, i convocati di Possanzini: torna Bragantini. Ma si ferma Majer
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Roma, pronto l’assalto per Zirkzee. Tel è la prima alternativa. Loftus-Cheek-Lucca ipotesi di scambio tra Milan e Napoli. Per la difesa rossonera spunta l’ipotesi Disasi. Inter, si insiste per Ordóñez
Le più lette
1 Bologna-Juventus, le probabili formazioni: Spalletti non rinuncia a Conceicao e Yildiz
2 Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
3 Genoa-Inter, le probabili formazioni: recupera Frendrup, c'è Zielinski in regia
4 Milan-Sassuolo, le probabili formazioni: Pulisic con Nkunku, Ricci favorito su Loftus-Cheek
5 Torino-Cremonese, le probabili formazioni: Baroni con la tentazione del tandem Simeone-Zapata
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:00Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Serie A, 15^ giornata LIVE: chance per Politano, Lautaro-Thuram confermati
Immagine top news n.1 Dalla conferma di Ferguson alla panchina di Lang, i probabili undici del 15° turno di Serie A
Immagine top news n.2 Tether allo scoperto: "Vogliamo comprare la Juve". Il CEO promette 1 miliardo di investimenti
Immagine top news n.3 Serie A, deadline per Milan-Como a Perth. E i rossoneri chiedono calmieramento biglietti
Immagine top news n.4 Serie A, la classifica aggiornata: il Lecce si porta a +6 sulla zona retrocessione, Pisa terzultimo
Immagine top news n.5 Tether avanza, Exor smentisce: intanto dal 2019 Elkann ha versato 638 milioni nelle casse juventine
Immagine top news n.6 Il CEO di Tether: "Inviata offerta a Exor per comprare la Juve. Pronti a investire 1 miliardo nel club"
Immagine top news n.7 Ultimatum alla FIFA, la Serie A pronta a forzare la mano: tutto su Milan-Como
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano L'elogio di De Rossi per Norton-Cuffy, destinato a essere "il più forte di tutti" Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Fiorentina è pronta a una clamorosa rivoluzione nella propria rosa?
Immagine news podcast n.2 Il grande sogno (impossibile) di De Laurentiis sul futuro di Antonio Conte
Immagine news podcast n.3 Due obiettivi per sostituire Salah: uno in Serie A, l'altro è... da Tiago Pinto
Immagine news podcast n.4 Il clamoroso caso Salah e un finale che sembra scritto
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Garbo: "Juve, serve un regista e non Frattesi. Milan, dubbi su Icardi"
Immagine news Serie A n.2 Simone Braglia: "Il Genoa può battere questa Inter. Milan, occhio al Sassuolo"
Immagine news Serie A n.3 De Paola: "Il Napoli sta fallendo il doppio obiettivo. Juve, è partita verità"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Milan, è caccia al centravanti: fra Zirkzee e Fullkrug spunta l'occasione Gabriel Jesus?
Immagine news Serie A n.2 Julio Gonzalez: "Che ricordi l'argento ad Atene davanti all'Italia di Pirlo, De Rossi e Gattuso"
Immagine news Serie A n.3 Inter, giallo Dumfries: quello che doveva essere un fastidio rischia di farlo tornare nel 2026
Immagine news Serie A n.4 Pulisic, Saelemaekers e non solo: il Milan a lavoro per prolungare i contratti dei suoi top
Immagine news Serie A n.5 Kayode si racconta: "Alla Fiorentina devo tutto. Il Brentford è perfetto, sono felicissimo qui"
Immagine news Serie A n.6 Vicario all'Inter? Pagliuca dice sì a metà: "Buonissimo portiere ma non lo vedo come un top"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Inzaghi: "Contento per il gol di Le Douaron. Aveva preso troppe critiche immeritate"
Immagine news Serie B n.2 Sampdoria, sconfitta ma a testa alta a Palermo: la squadra cresce, ora due scontri diretti
Immagine news Serie B n.3 Serie B, avanti con la 16ª giornata: oggi fari puntati sul big match tra Venezia e Monza
Immagine news Serie B n.4 Empoli, sirene dalla Germania per Obaretin: ci pensa il Borussia Monchengladbach
Immagine news Serie B n.5 Serie B, Cesena-Mantova: Mignani per la continuità, Possanzini per invertire il trend
Immagine news Serie B n.6 Venezia-Monza, due decadute per un posto in Paradiso
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trapani, Aronica: "Non sottovaluteremo nulla. Il Cosenza è una squadra molto forte"
Immagine news Serie C n.2 Triestina, Margiotta: "Percepito affetto e passione della gente, sono emozionato"
Immagine news Serie C n.3 Serie C, prosegue la 18ª giornata: oggi in campo Salernitana e Cosenza per il Girone C
Immagine news Serie C n.4 Pianese, Birindelli: "Tenuto botta contro la Juve Next Gen. Siamo in un trend di crescita"
Immagine news Serie C n.5 Juventus Next Gen, Brambilla: "Il pareggio con la Pianese ci lascia l'amaro in bocca"
Immagine news Serie C n.6 Serie C, 18ª giornata: non si fanno male Juventus NG e Pianese. Posta in palio divisa
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Atalanta-Cagliari, orobici a due facce. Serve vincere per sperare nell'Europa
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Parma-Lazio, Sarri non ha mai perso contro i ducali
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Lecce-Pisa, in palio punti salvezza pesantissimi
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Women, al via quest'oggi la 9ª giornata. Fari puntata su Como Women-Fiorentina
Immagine news Calcio femminile n.2 Milan Femminile, Bakker: "Derby con l'Inter è più di una semplice partita: è orgoglio, è passione"
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, Pinones-Arce: "Como Women in fiducia, ma noi siamo cresciute tanto"
Immagine news Calcio femminile n.4 Juventus Women, Canzi: "Napoli tra le più in forma del campionato. Grande rispetto"
Immagine news Calcio femminile n.5 Roma Femminile, Rossettini: "Con la Ternana vietato fare l'errore di crederla sfida già decisa"
Immagine news Calcio femminile n.6 Como Women, Sottili: "La Fiorentina potrà lottare fino in fondo per i primi tre posti"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Milanese: "L'Inter di Ronaldo, gli alani di Ferlaino e le sfuriate di Gaucci" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Il caso Salah deve far riflettere