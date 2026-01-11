Spalletti: "Reazioni eccessive alla frase sui videini. David? Grande iniezione di fiducia"

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Cremonese, mister Luciano Spalletti ha parlato anche della rivincita di Jonathan David ed è tornato sulla sua frase sui videini. Di seguito le dichiarazioni del tecnico della Juventus in merito:

Si aspettava delle reazioni sulla frase dei "videini"?

"Mi è sembrato eccessivo quello che è venuto fuori. A volte certe situazioni di campo per capirle bisognerebbe essere addetti ai lavori. A volte sembra che si voglia andare anche oltre al commento del campo".

Come ha visto David?

"Può essere un'iniezione di fiducia perché ha giocato una grande partita. Io mi aspetto che possa continuare a crescere, perché lega benissimo con la squadra. Lui viene a creare superiorità in altre zone di campo. Poi ha una buona intesa con la squadra e domani gli diamo fiducia".

Rileggi qui tutte le parole di Spalletti in conferenza