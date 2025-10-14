Roma, Dybala scalpita per l'Inter: ora è al top. Ed entro fine mese colloqui per il rinnovo

Obiettivo : una coppa con questa maglia. Paulo Dybala studia il calendario della Coppa Italia con un obiettivo preciso: alzare finalmente un trofeo con la Roma. Il percorso non sarà semplice - Torino agli ottavi, possibile Inter ai quarti, derby in finale - ma per l’argentino rappresenta la via più breve per riportare un titolo nella bacheca giallorossa e cancellare l’amarezza della notte di Budapest.

In attesa di diventare padre per la prima volta, Dybala sta vivendo settimane intense: tra doppie sedute, controlli medici e un programma personalizzato che gli ha permesso di ritrovare brillantezza e forza fisica. Dopo oltre un mese di stop, il numero 21 è pronto a tornare titolare contro l’Inter, formando con Soulé e Dovbyk il nuovo tridente di Gasperini. Proprio il tecnico lo ha definito “il giocatore con più qualità” e ha ribadito che “uno come lui non può essere rinchiuso in un’aiuola”.

Il rinnovo di contratto, con colloqui previsti entro fine ottobre, resta sullo sfondo: prima di parlare di cifre, come riferito dal Corriere dello Sport, Dybala vuole tornare decisivo in campo. Manca il gol dal 20 febbraio e insegue il 200° in carriera. Il pubblico dell’Olimpico, pronto alla solita standing ovation, lo attende come un simbolo vivente: un fuoriclasse capace di unire tifosi, star internazionali e amanti del calcio puro. Perché Dybala, per Roma e per il calcio, non è solo un numero: è ancora la “Joya”.