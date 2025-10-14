Nel radar della Serie A - Dall'Ile-de-France all'Emilia: Gady Beyuku un Hakimi 2.0

Come molti giovani francesi anche Gady Beyuku ha una doppia identità culturale: da una parte quella transalpina e dall'altra quella legata al paese d'origine dei suoi genitori: la Repubblica Democratica del Congo. Questo background porta spesso questi giovani talenti calcistici a percorrere strade insolite rispetto al solito. Quanto fatto dall'attuale numero 2 del Modena ricalca esattamente questo profilo.

Il percorso: dall'Île-de-France all'Emilia

I suoi primi passi di Beyuku nel mondo del calcio arrivano, infatti, vestendo le maglia di alcuni dei club che costellano l'universo parigino: iniziando dall'FC Boissy, per poi passare per Paris 13, ES Trappes e Versallies, fino ad arrivare all'FC 93 Bobigny. Nell'estate 2024 ecco la slindig door della sua carriera: arriva una chiamata dall'Italia. Ma non dalle grandi capitali del pallone dello Stivale, bensì da Trieste. Casa della Triestina, club di Serie C. Un provino, quello vissuto in alabardato da Beyuku che, però, non lo porta alla firma con il medesimo club. Su di lui arriva subito il Modena dalla Serie B che punta forte sulle sue qualità.

Le caratteristiche: fisico, dinamicità e duttilità

Con i suoi 188 cm per 75 kg Beyuku ha la struttura fisica perfetta per il calcio moderno. Che deve abbinare alle qualità tecniche quelle atletiche. Per questo motivo, oltre che come terzino destro suo ruolo natio, può essere utilizzato anche come esterno di centrocampo, sia in una linea a quattro che in una a cinque. All'occorrenza, però, non è da scartare anche l'ipotesi di vederlo nel ruolo di braccetto di destra in una difesa a tre viste le sue capacità nel gioco d'anticipo. Buona anche la fase offensiva, vista la precisione nei passaggi e la propensione al tiro rispetto ai giocatori che occupano la sua posizione in campo in Serie B. Da migliorare in fase difensiva, sia in termini di contrasti che di duelli aerei. A chi può essere accostato fra i big del calcio mondiale? Probabilmente ad Achraf Hakimi del PSG, con il marocchino più propenso ad un gioco qualitativo mentre il francese in quello atletico.

Gady Beyuku, la sua scheda

Nato il: 23 novembre 2005

Nazionalità: Francia

Posizione: Terzino destro - Esterno destro – Difensore centrale

Piede: Destro

Squadra attuale: Modena

Scadenza: 30 giugno 2026 (opzione di rinnovo di due anni)