L'ex medico della Juve: "A Bremer ci vorrà più tempo del normale. Tornerà tra 6-8 settimane"

Il dottor Fabrizio Tencone ha collaborato con la Juventus per 7 anni dal 1995 al 2002 come medico sociale della prima squadra bianconera e oggi è Direttore del Centro Isokinetic di Torino. Tuttosport lo ha intervistato dopo l'infortunio capitato a Gleison Bremer e il medico non è apparso molto preoccupato: "L'importante è che non si sia rotto il crociato, sarebbe tutta un'altra storia".

Tencone spiega che il brasiliano potrebbe tornare in campo tra le 6 e le 8 settimane, considerando anche il suo storico. Generalmente però ricorda che i calciatori per un problema di questo tipo impiegano 28-42 giorni per rientrare, ma nel suo caso è probabile che ci voglia più tempo proprio perché in passato ha sofferto della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

Tencone poi entra nello specifico dell'infortunio e spiega: "Eliminiamo ogni dubbio. Un menisco non si rompe per un sovraccarico a quell'età. Si tratta più spesso di un movimento, magari una torsione innaturale. Potrebbe esserci correlazione con l'operazione subita, ma questo intervento sarà minimo". Il recupero sarà graduale e Bremer, garantisce il dottore, dovrà essere lasciato tranquillo per almeno 2 settimane, nelle quali non potrà né saltare, né correre per eliminare ogni possibile rischio di ricaduta.