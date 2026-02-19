Juventus, la difesa può cambiare pelle: Ottolini accelera per Senesi, Gatti piace al Lione

Movimenti in difesa per la Juventus. La formazione bianconera è già alla ricerca di nuovi innesti per rinforzare il pacchetto difensivo e allo stesso tempo deve far fronte a diversi interessamenti per i suoi giocatori in vista del mercato estivo. La qualificazione agli ottavi di Champions League, dopo il 5-2 di Istanbul contro il Galatasaray, è molto difficile mentre in campionato il quarto posto è ancora possibile. Nonostante questo il club è già al lavoro per andare alla ricerca di nuovi profili.

Il primo, rimanendo sempre sul reparto arretrato, sarebbe Marcos Senesi. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, il direttore sportivo starebbe accelerando per il centrale argentino di proprietà del Bournemouth. Potrebbe essere lui il primo rinforzo per mister Luciano Spalletti che attende forze fresche in vista del prossimo campionato.

In uscita invece potrebbero esserci altri movimenti. Sempre secondo quanto si legge sul quotidiano, Federico Gatti sarebbe finito nel mirino del Lione mentre Pierre Kalulu piacerebbe molto in Premier League. Il nome del centrale francese sarebbe sul taccuino sempre del Manchester United.