Pescara, Sepe per sostituire l'infortunato Desplanches: il portiere atteso in città per le visite mediche

Il Pescara si è mosso con tempestività dopo l’infortunio di Sebastiano Desplanches, costretto a lasciare il campo nel primo tempo della sfida vinta ad Avellino. Gli esami hanno evidenziato una lesione al quadricipite della coscia sinistra: uno stop stimato in oltre due mesi, che potrebbe arrivare anche a tre. Un’assenza pesante, con la stagione dell’estremo difensore che ora è seriamente a rischio.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club abruzzese non ha perso tempo e nelle ultime ore ha raggiunto l’accordo con Luigi Sepe, portiere di 35 anni con una lunga esperienza tra Serie A e B. Per lui si tratterebbe di un contratto fino a giugno, con rinnovo automatico in caso di raggiungimento della salvezza. Salvo sorprese dell’ultimo momento, Sepe è atteso in città per sostenere le visite mediche e poi firmare l’accordo.

Il profilo scelto garantisce affidabilità e conoscenza del campionato. In carriera Sepe ha vestito, tra le altre, le maglie di Parma e Salernitana. Per lui sarebbe anche un ritorno in Abruzzo: nella stagione 2013/2014 aveva infatti difeso i pali del Lanciano in Serie B.

Ora il Pescara dovrà intervenire anche sul piano burocratico, visto che la lista dei 18 over è già completa. Sarà necessario liberare uno slot per formalizzare l’ingresso del nuovo portiere.