Rossi: "Non sono i risultati a fare il Toro. Spero che un giorno qualcuno lo faccia rinascere"

Intervenuto sulle colonne dell'edizione odierna di Tuttosport, Ezio Rossi ha parlato della contestazione che c'è in casa Toro con la Curva Maratona lasciata vuota per due gare: "Questa è una protesta che credo rappresenti la maggioranza del popolo granata, anche chi non partecipa direttamente è solidale con la contestazione. Dire oggi se sarà qualcosa di definitivo è difficile ma se si è arrivati a questo punto vuol dire che c’è molta rabbia e che i risultati non c’entrano nulla".

Il numero uno granata ha sempre parlato di risultati ottenuti ma per l'ex tecnico questa è una cosa sbagliata in quanto "non sono mai stati i risultati a fare il Toro, poi è chiaro che quando si somma l’extra campo ai non risultati succede quello che sta succedendo adesso. Anche prima non c’erano sempre i risultati ma se si contestava, considerato che per esempio è stato contestato anche Sergio Rossi, non lo si faceva per quello".

Chiosa finale con un timore da parte di Rossi: "A lungo andare, in un mondo del calcio in cui tutti tifano Juve, Milan e Inter, quello che temo è che il Toro possa in qualche modo scomparire. Ed ecco perché spero che un giorno qualcuno possa farlo rinascere".