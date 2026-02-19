Catanzaro, Iemmello esalta Aquilani: "Ha tanta quaità. Fidatevi, farà tanta strada"

Pietro Iemmello, capitano del Catanzaro, ha parlato del momento dei giallorossi intervenendo a “Espresso Cadetto”. Queste le sue parole raccolte da passionecatanzaro.it.

“La vittoria contro il Mantova è stata fondamentale, perché arrivavamo da due successi consecutivi ed era importante conquistare il terzo. Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, segnando due gol e indirizzando la partita. Poi siamo stati maturi nel gestire il vantaggio fino alla fine”.

“Quest’anno sono cambiate tante cose, abbiamo perso giocatori importanti come Stefano Scognamillo e Tommaso Biasci, ma nel calcio succede. Fa parte del percorso di una squadra e bisogna sapersi adattare”.

“La colonna portante però è rimasta la stessa. Io, il direttore Ciro Polito, la società: c’è continuità nel progetto. Mister Alberto Aquilani è arrivato quest’anno, ma ha già dimostrato di avere qualità importanti. Fidatevi, farà tanta strada”.

E quando si parla di obiettivi, Iemmello non si tira indietro: “Finale playoff? Mai dire mai”.