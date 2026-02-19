Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas

Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e FabregasTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Dimitri Conti
Oggi alle 00:49I fatti del giorno
Dimitri Conti

Tra Milan e Como esce sorridente… l'Inter. Nonostante la brutta sconfitta nel playoff d'andata di Champions League sul campo del Bodo/Glimt, sono i nerazzurri a beneficiare maggiormente dell'1-1 venuto fuori dai 90 minuti più recupero del Meazza, visto che il distacco sui cugini rossoneri, primi inseguitori nella classifica della Serie A, rimane di 7 punti. Un gol per tempo, con la collaborazione dei due portieri: una topica di Maignan manda in porta Nico Paz nel primo, nel secondo è invece Butez a farsi sorprendere da Leao.

Milan-Como 1-1, le pagelle di TMW. Clicca qui per leggerle

Max Allegri non fa drammi e continua a vedere la qualificazione alla Champions League come il primo, vero obiettivo per il suo Milan: "Ci vuole sempre molta calma, venivamo da due vittorie in trasferta e stasera giocare contro il Como non era semplice. La squadra ha avuto una buona reazione dopo il gol, abbiamo guadagnato un punto su Napoli, Juventus e Roma e dobbiamo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma".

Cesc Fabregas si mostra decisamente soddisfatto di quanto fatto vedere dal suo Como, nell'analisi del post-partita: "Sono molto orgoglioso, prestazione veramente importante e dovremo farlo ancora sabato a Torino. Dobbiamo mettere la testa subito là, ma la squadra dimostra di dare sempre una risposta positiva. Serve, dopo la partita di sabato".

Da segnalare però anche l'episodio avvenuto tra i due in sala stampa, dove sono volati gli stracci tra i due allenatori. I cronisti presenti hanno infatti potuto sentire distintamente una furiosa lite verbale tra Allegri e Fabregas al momento di darsi il cambio.

Con la partita del Meazza, spariscono anche gli asterischi dalla classifica di Serie A. Ecco dunque la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano quando tutti hanno 25 partite giocate all'attivo:

Inter 61 punti
Milan 54
Napoli 50
Roma 47
Juventus 46
Como 42
Atalanta 42
Bologna 33
Lazio 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28
Torino 27
Genoa 24
Cremonese 24
Lecce 24
Fiorentina 21
Pisa 15
Hellas Verona 15

Articoli correlati
Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
...con Stefano Marchetti ...con Stefano Marchetti
Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi... Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"
Altre notizie I fatti del giorno
Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa... Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri... Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Bologna in Norvegia dopo il ko dell'Inter. Anche per salvare la faccia delle italiane... Bologna in Norvegia dopo il ko dell'Inter. Anche per salvare la faccia delle italiane
Fiorentina in Europa con più di un occhio al campionato. Lezzerini torna dopo 9 anni... Fiorentina in Europa con più di un occhio al campionato. Lezzerini torna dopo 9 anni e mezzo
Vinicius-Prestianni, il caso non si placa. La UEFA apre un'indagine e Infantino si... Vinicius-Prestianni, il caso non si placa. La UEFA apre un'indagine e Infantino si dice 'scioccato'
Avellino, Balla...coi lupi. E il Monza blinda Ciurria: prolungato l'accordo fino... Avellino, Balla...coi lupi. E il Monza blinda Ciurria: prolungato l'accordo fino al 2028
Doué show, Vinicius e il caso razzismo, Mourinho espulso: cos'è successo in Benfica-Real... Doué show, Vinicius e il caso razzismo, Mourinho espulso: cos'è successo in Benfica-Real e Monaco-PSG
Editoriale di Marco Conterio Immagine box laterale di Marco Conterio Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
Le più lette
1 Vi raccontiamo i retroscena inediti di uno dei talenti più interessanti sbarcati in Italia: tutto su Alisson al Napoli. E' la scommessa di Manna e dello scouting azzurro: Conte si sta già convincendo...
2 Bodo/Glimt, Knutsen: "Buona gara, ma non perfetta. Siamo stati un po' fortunati"
3 Inter, Darmian: "Sconfitta pesante, ma per la qualificazione è ancora tutto aperto"
4 19 febbraio 1995, la Lazio umilia il Milan di Capello. Tripletta di Signori, anzi no
5 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Champions League, il tabellone provvisorio in vista delle sfide di ritorno
Immagine top news n.1 Una brutta ripresa vale il ko in Champions: Inter gelata a Bodo. E Lautaro preoccupa Chivu
Immagine top news n.2 Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas
Immagine top news n.3 Furiosa lite Allegri-Fabregas: "Sei un coglione, un bambino che ha iniziato ad allenare ora"
Immagine top news n.4 Classifica Serie A, la fuga dell'Inter resta chiara. Il Como riprende l'Atalanta
Immagine top news n.5 Disfatta totale in Champions League. L'incubo zero italiane agli ottavi di finale è dietro l'angolo
Immagine top news n.6 Il Bodo/Glimt si conferma ammazza-grandi: l'Inter affonda nella ripresa e perde 3-1
Immagine top news n.7 Il Milan sbatte sul Como, al Meazza (e non a Perth) finisce 1-1. Per la gioia dell'Inter
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo di Istanbul e una rivoluzione urgente sul mercato per la Juventus Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché Federico Chiesa ha mancato anche questo penultimo treno della carriera
Immagine news podcast n.2 Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare
Immagine news podcast n.3 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.4 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Milanese: "Catania, stasera è una partita decisiva per la stagione. Il Perugia deve evitare i playout"
Immagine news Altre Notizie n.2 Zazzaroni: "Juve, mercato fallimentare. Totti? La Roma non può farne a meno..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan, serve vincere col Como. Inter, quelle di Bastoni non sono scuse"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 febbraio
Immagine news Serie A n.2 Fiorentina, Vanoli: "Fortini influenzato dal mercato. In allenamento l'ho 'massacrato'"
Immagine news Serie A n.3 Milan, Bartesaghi: "Punto importante, dobbiamo stare sempre uniti e pensare a noi stessi"
Immagine news Serie A n.4 Stadio Flaminio, Ass. Onorato: "Documentazione Lazio completa, ora parola agli uffici"
Immagine news Serie A n.5 Bologna meglio in trasferta che in casa? Italiano: "Nel calcio esiste il frutto del caso"
Immagine news Serie A n.6 Sassuolo, Nzola: "Il razzismo c'è dappertutto, anche nel calcio. Ma non mi scalfisce"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Samp, Viti è tornato in gruppo. Ma al rientro dal campo ha trovato la casa svaligiata dai ladri
Immagine news Serie B n.2 Samp, Esposito, Viti e Depaoli tornano in gruppo. Si ferma Hadzikadunic: sintomi influenzali
Immagine news Serie B n.3 Virtus Entella-Catanzaro, da Chiappella ad Aquilani: Tirelli racconta i due allenatori
Immagine news Serie B n.4 Un 50° dolceamaro per Guido Pagliuca: nel giorno del compleanno sfuma il ritorno in panchina
Immagine news Serie B n.5 Padova, Caprari si presenta: "Sono qui per ritrovare il sorriso in campo"
Immagine news Serie B n.6 Ballardini torna in panchina. Come può cambiare l'Avellino con il nuovo allenatore
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Catania-Trapani, granata ko. Aronica: "Con 17 volti nuovi dal mercato non è semplice"
Immagine news Serie C n.2 Il Catania batte il Trapani e tiene vivo il campionato. Toscano: "Complimenti ai miei ragazzi"
Immagine news Serie C n.3 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: il Catania batte il Trapani. La classifica aggiornata
Immagine news Serie C n.4 Recupero 25ª giornata Serie C, Girone C: all'intervallo Catania avanti 2-0 sul Trapani
Immagine news Serie C n.5 Il Comune di Rimini assume formalmente la custodia dei trofei del Rimini Football Club
Immagine news Serie C n.6 Alla ricerca della vittoria perduta. Pazienza riparte dal Foggia per riassaporare i tre punti
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Jagiellonia-Fiorentina, viola a caccia degli ottavi anche con il turnover
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Brann-Bologna, i rossoblù cercano conferme anche in Europa
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Bodo/Glimt-Inter, Chivu cerca la settima vittoria consecutiva nel gelo norvegese
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Real Madrid e Arsenal conquistano i derby nei quarti. I risultati di Women's Champions League
Immagine news Calcio femminile n.2 Hacken ed Eintracht in scioltezza, i risultati dei quarti di finale di Women's Europa Cup
Immagine news Calcio femminile n.3 Juventus Women, Canzi: "Contro il Wolfsburg una delle gare più importanti degli ultimi anni"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, inizia il cammino verso il Mondiale: 27 convocate per le sfide con Svezia e Danimarca
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A Women sensibilizza sull'HPV. Gravina: "Rafforzati i principi e la visione di Federazione"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juventus, ecco il club che sta trattando il prestito di Girelli: è il Bay FC di San José
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Pene rigide per i simulatori… con la prova TV