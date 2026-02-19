Milan-Como tra errori dei portieri e alta tensione. Volano gli stracci tra Allegri e Fabregas

Tra Milan e Como esce sorridente… l'Inter. Nonostante la brutta sconfitta nel playoff d'andata di Champions League sul campo del Bodo/Glimt, sono i nerazzurri a beneficiare maggiormente dell'1-1 venuto fuori dai 90 minuti più recupero del Meazza, visto che il distacco sui cugini rossoneri, primi inseguitori nella classifica della Serie A, rimane di 7 punti. Un gol per tempo, con la collaborazione dei due portieri: una topica di Maignan manda in porta Nico Paz nel primo, nel secondo è invece Butez a farsi sorprendere da Leao.

Milan-Como 1-1, le pagelle di TMW. Clicca qui per leggerle

Max Allegri non fa drammi e continua a vedere la qualificazione alla Champions League come il primo, vero obiettivo per il suo Milan: "Ci vuole sempre molta calma, venivamo da due vittorie in trasferta e stasera giocare contro il Como non era semplice. La squadra ha avuto una buona reazione dopo il gol, abbiamo guadagnato un punto su Napoli, Juventus e Roma e dobbiamo pensare a tornare alla vittoria contro il Parma".

Cesc Fabregas si mostra decisamente soddisfatto di quanto fatto vedere dal suo Como, nell'analisi del post-partita: "Sono molto orgoglioso, prestazione veramente importante e dovremo farlo ancora sabato a Torino. Dobbiamo mettere la testa subito là, ma la squadra dimostra di dare sempre una risposta positiva. Serve, dopo la partita di sabato".

Da segnalare però anche l'episodio avvenuto tra i due in sala stampa, dove sono volati gli stracci tra i due allenatori. I cronisti presenti hanno infatti potuto sentire distintamente una furiosa lite verbale tra Allegri e Fabregas al momento di darsi il cambio.

Con la partita del Meazza, spariscono anche gli asterischi dalla classifica di Serie A. Ecco dunque la graduatoria aggiornata del massimo campionato italiano quando tutti hanno 25 partite giocate all'attivo:

Inter 61 punti

Milan 54

Napoli 50

Roma 47

Juventus 46

Como 42

Atalanta 42

Bologna 33

Lazio 33

Sassuolo 32

Udinese 32

Parma 29

Cagliari 28

Torino 27

Genoa 24

Cremonese 24

Lecce 24

Fiorentina 21

Pisa 15

Hellas Verona 15