Fiorentina con la testa già al campionato. Contro lo Jagiellonia sarà massiccio turnover

La vittoria del Lecce sul campo del Cagliari nel posticipo del lunedì sera di Serie A ha sconquassato i piani della Fiorentina, che dopo la vittoria di Como già pregustava una settimana ai margini della zona più calda della classifica. E invece il successo dei salentini ha dato ulteriore carica ad un derby contro il Pisa in programma al Franchi lunedì sera (ore 18:30), già ricco di tensione. Per questo motivo la trasferta in Polonia contro lo Jagiellonia, gara di andata del playoff di Conference League che i giocherà questa sera alle 21:00, rappresenta un pit stop forzato che nessuno avrebbe voluto effettuare.

Ampio turnover

Non stupisce, dunque, che Paolo Vanoli abbia lasciato a Firenze diversi big come Kean e Dodo, oltre gli acciaccati Gudmundsson, De Gea e Solomon e abbia voluto portare con sé otto giovani Primavera che potranno assaporare i primi di assaggi di calcio professionistico. Anche le scelte di formazione seguiranno lo stesso filone e l’undici che si appresta a scendere sul campo della Chorten Arena dovrebbe essere particolarmente rimaneggiato, a partire dalla porta, dove debutterà Luca Lezzerini. Davanti a lui tornerà Fortini sulla destra, Comuzzo e Ranieri sarà la coppia di centrali, mentre a sinistra è ballottaggio tra Gosens e il giovane Balbo. A centrocampo si rivedranno Ndour, Fabbian e Fazzini dal primo minuto insieme a Mandragora e Harrison, mentre come centravanti Vanoli opterà per Piccoli.

Nessuna distrazione

Rotazioni che per Paolo Vanoli, tuttavia, non vogliono dire scarso interesse per la partita, anzi. “Spero di essere messo in difficoltà dalle seconde scelte. Voglio che sempre che tutti diano tutto”, la parole del tecnico viola nella conferenza di vigilia, che poi ha aggiunto: “Ogni gara è speciale. Ho la mentalità di provare a vincere ogni partita. Domani abbiamo davanti a noi una partita importante, con un playoff da passare, perché il turno si gioca in 180 minuti, non in 90”. A supportare la squadra ci sarà inoltre una discreta affluenza di pubblico, con circa 400 tifosi viola recatisi a Bialystok per assistere dal vivo al match.