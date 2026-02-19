Juventus, allarme rientrato per Bremer: Spalletti con gli uomini contati

La Juventus è rientrata da Istanbul con tanta amarezza ma con la necessità di voltare subito pagina. I bianconeri stanno già preparando la prossima sfida di campionato contro il Como, consapevoli che non c’è tempo per rimuginare. Dopo la trasferta in Turchia, però, sono arrivati aggiornamenti importanti sulle condizioni di Gleison Bremer. Per il brasiliano ci sono buone notizie visto che non ha riportato lesioni, ma resta in dubbio per il match di sabato e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Situazione da monitorare anche per Jonathan David, che si è allenato a parte e verrà valutato giorno dopo giorno. Il canadese aveva saltato la sfida contro il Galatasaray per un fastidio all'inguine. La sua assenza di è fatta sentire poiché ha costretto Spalletti a giocare senza un centravanti di ruolo.

Emergenza difesa verso il Como.

Nonostante gli esami negativi, Bremer difficilmente sarà rischiato contro il Como. Lo staff medico preferisce prudenza e tutto lascia pensare che il brasiliano possa saltare la gara. A complicare i piani di Luciano Spalletti c’è anche la squalifica di Pierre Kalulu, che priverà la Juventus di un’altra pedina fondamentale nel reparto arretrato. Una vera e propria emergenza difensiva, aggravata anche dall’infortunio di Holm, che riduce ulteriormente le opzioni sulle corsie. In questo scenario una certezza sembra essere il rientro dal primo minuto di Federico Gatti, pronto ad agire al fianco di Kelly. Spalletti dovrà però trovare soluzioni alternative per garantire equilibrio e solidità. Non è escluso un ritorno alla difesa a tre, scelta che permetterebbe di coprire meglio le assenze e di dare maggiore protezione alla linea arretrata. In quest’ottica potrebbe essere abbassato Teun Koopmeiners, adattandolo nel ruolo di braccetto di sinistra per sfruttarne intelligenza tattica e capacità di impostazione. Una mossa che garantirebbe qualità in uscita e maggiore densità centrale, anche se comporterebbe qualche sacrificio in mezzo al campo.

Ripartire dopo la notte di Istanbul.

La sconfitta contro il Galatasaray è stata pesante, figlia anche della stanchezza accumulata dopo la battaglia di San Siro contro l’Inter. La Juventus a Istanbul è scesa in campo a meno di 72 ore dalla sfida di Milano, pagando inevitabilmente qualcosa in termini di brillantezza e lucidità. Errori individuali e cali di concentrazione hanno fatto il resto, rendendo il passivo ancora più amaro. Adesso però Spalletti dovrà lavorare soprattutto sull’aspetto mentale. Servirà un atteggiamento diverso contro il Como, più aggressivo e attento, evitando le disattenzioni viste in Champions League. Una sconfitta, per quanto pesante, non può cancellare quanto di buono costruito in questi mesi. La Juventus ha mostrato solidità e crescita, ma deve dimostrare maturità nel reagire ai momenti difficili. Ripartire significa correggere gli errori, ma anche proporre qualcosa di nuovo. Potrebbe essere necessario trovare soluzioni per rendere più pericoloso Kenan Yildiz, spesso raddoppiato dagli avversari e costretto a giocare lontano dalla porta. Liberarlo tatticamente, magari con movimenti più coordinati attorno a lui, potrebbe essere una delle chiavi per ritrovare imprevedibilità e incisività offensiva. La Juventus ora è chiamata a una risposta concreta, sul campo e nell’atteggiamento.