Spezia, avanti con Donadoni: il patron Roberts ha scelto la linea della stabilità

Come riporta Il Quotidiano Sportivo, lo Spezia ha scelto di proseguire con Roberto Donadoni alla guida tecnica, nonostante una classifica che vede i liguri pienamente invischiati nella zona retrocessione.

La decisione è maturata al termine di un confronto approfondito voluto dal patron Thomas Roberts, che ha analizzato attentamente i riscontri arrivati dal presidente Charlie Stillitano, dall’amministratore delegato Andrea Gazzoli e dal direttore sportivo Stefano Melissano. Sul tavolo sono finite le criticità che stanno segnando la stagione: risultati deludenti, prestazioni sotto tono e un rendimento complessivo che, numeri alla mano, non ha prodotto la svolta attesa.

La proprietà americana ha dunque optato per la continuità tecnica, pur consapevole delle perplessità emerse nel dibattito interno. Non è stata una scelta immediata: fino all’ultimo è stata valutata anche l’ipotesi di un ritorno di Luca D'Angelo, soluzione che avrebbe rappresentato una scossa nell’ambiente.

Alla fine, però, ha prevalso la linea della stabilità. Donadoni resta al suo posto e ha già diretto l’allenamento in vista della delicatissima trasferta di Cesena, snodo cruciale della stagione. Serviranno risposte concrete, in termini di risultati e di prestazioni, per allontanare lo spettro della retrocessione e dare nuovo slancio a un progetto che oggi appare appeso a un filo.