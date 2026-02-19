Donadoni: "Berlusconi mi chiese se lo consideravo Re Mida. Ma anticipò la mia risposta"

Nel corso di una intervista concessa al Corriere della Sera, a Roberto Donadoni è stato chiesto un parere su Silvio Berlusconi, di cui è stato il primo acquisto dell'era da presidente rossonero. Un giorno il Cavaliere lo prese per il braccio a Milanello per chiedergli se anche lui lo considerava Re Mida: "È vero, mi prese sottobraccio e mi fece questa domanda - spiega l'ex ala rossonera, ora tecnico dello Spezia - La gente lo considerava un Re Mida e io ero imbarazzato, ma lui anticipò la mia risposta. Mi disse che in realtà lui non lasciava nulla di intentato. Cercava di fare tutto quello che era nelle sue possibilità. Risposta semplice che racchiudeva un grande insegnamento".

Donadoni ha spiegato che la prima stagione non fu facile e che si trovarono a giocarsi lo spareggio con la Sampdoria per andare in Coppa UEFA. Come di consueto, Berlusconi era vicino alla squadra prima dei grandi appuntamenti.

Donadoni fu il primo acquisto dell'era Berlusconi, il 20 febbraio di 40 anni fa. Seguirono Giovanni Galli dalla Fiorentina, Dario Bonetti dalla Roma, Catello Cimmino dall'Ascoli, Stefano Bogonovo dal Como, Giuseppe Galderini dal Verona e Daniele Massaro dalla Fiorentina. Gli unici stranieri della squadra erano gli inglesi Ray Wilkins e Mark Hateley, oltre al sammarinese Marco Macina.