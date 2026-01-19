Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, si chiude oggi la 22ª giornata: va in scena il derby Cosenza-Crotone

Oggi alle 09:04Serie C
Alessandra Stefanelli

Si conclude oggi la 22esima giornata di Serie C. Un solo posticipo, che riguarda il Girone C: va in scena il derby Cosenza-Crotone, separate in classifica da nove punti e chiamate a vincere per rientrare nel treno playoff.

22ª GIORNATA – 16-17-18-19 GENNAIO 2026
GIRONE A
Sabato 17 gennaio
Cittadella-Pergolettese 3-3
44' Corti (P), 54' e 61' Bunino (C), 83' Amatucci (C), 87' Ferrandino (P), 90+6' Milesi (P)
Dolomiti Bellunesi – Lecco 1-4
13' Zanellato (L), 17' Metika (L), 32' aut. Burrai (L), 51' Rizzo (L), 72' Cossalter (DB)
Trento – Novara 1-1
39' Aucelli (T), 72' Alberti (N)
Lumezzane-Alcione Milano 1-0
23' Iori
Ospitaletto-Triestina 1-0
28' Messaggi
Pro Patria-Giana Erminio 0-4
22' Renda, 75' Colombara, 86'/93' Ferri

Domenica 18 gennaio
Arzignano Valchiampo – Vicenza 1-2
73’ Capello (V), 78’ Toniolo (A), 90’+8’ Caferri (V)
Pro Vercelli – Union Brescia 0-0
Inter U23-Virtus Verona 1-0
45'+10 rig. La Gumina
Renate-Albinoleffe 1-1
44' Karlsson (R), 58' Sali (A) - [espulso Auriletto (R) al 71']

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43, Cittadella 36, Alcione Milano 33, Inter U23 34, Renate 32, Trento 31, Lumezzane 29, Giana Erminio 29, Pro Vercelli 28*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25, Novara 24*, Virtus Verona 18, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina -2
una gara in più

N.B. -Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Venerdì 16 gennaio
Vis Pesaro – Arezzo 0-3
10' Tavernelli, 65' Ravasio, 90+4' Cianci
Sabato 17 gennaio
Juventus Next Gen – Ascoli 1-0
65' Guerra
Pianese – Torres 1-1
14' Fabrizi (P), 87' Di Stefano (T)
Campobasso-Carpi 2-0
21’ e 78' Bifulco
Guidonia Montecelio-Livorno 0-2
65' Dionisi, 75' Biondi
Domenica 18 gennaio
Forlì – Sambenedettese 0-2
12’ Stoppa, 45’+3’ Dalmazzi
Perugia – Gubbio 0-1
71’ La Mantia
Bra-Ravenna 2-1
32' Baldini (B), 52' Sganzerla (B), 90'+2 Solini (R) - [espulso Lonardi (R) al 45'+1]
Pontedera-Pineto 1-1 23' Cerretti (Pon), 61' Marrancone (Pin)

Riposa: Ternana

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 42, Ascoli 37, Pineto 33, Juventus Next Gen 30, Campobasso 30, Guidonia Montecelio 28, Pianese 28, Carpi 27, Vis Pesaro 27, Ternana 26, Forlì 25, Sambenedettese 23, Gubbio 23, Livorno 22, Bra 20, Perugia 19*, Torres 16, Pontedera 15

* una gara in più

N.B. - Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Venerdì 16 gennaio
Cavese – Team Altamura 1-2
44' Rosafio (TA), 54' Grande (TA), 77' Orlando (C)
Sabato 17 gennaio
Benevento – Casarano 3-0
49' Manconi, 58' Romani, 76' Salvemini
Domenica 18 gennaio
Atalanta U23 – Salernitana 0-1
56’ De Boer
Potenza – Casertana 2-0
45’+3’ Adjapong, 90’+4’ D’Auria
Siracusa – Audace Cerignola 0-1
81’ Gambale
Trapani – Sorrento 4-0
3’ Kriwan, 45’+4’ Salines, 59’ Canotto, 84’ Stauciuc
Picerno – Latina 0-0
Foggia-Giugliano 2-1
27' e 63' Petermann (F), 65' Egharevba (G) - [espulso Castorri (F) al 90'+11 - Perucchini (F)
Monopoli-Catania 1-2
51' Tirelli (M), 80' Casasola (C), 90'+5 Caturano (C)
Lunedì 19 gennaio
Ore 20.30 - Cosenza – Crotone (Diretta Rai Sport)

Classifica - Benevento 48, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37*, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Potenza 29, Casarano 28, Crotone 28*, Team Altamura 26*, Atalanta U23 25*, Sorrento 24, Latina 23, Trapani 22, Foggia 22, Siracusa 21, Cavese 21, Picerno 19, Giugliano 16

*una gara in meno

N.B. - Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

