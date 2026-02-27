Il Livorno firma una collaborazione con la Federcalcio di Malta: i dettagli dell'accordo
L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che è stato siglato un accordo di collaborazione con la Federazione Calcistica di Malta finalizzato alla crescita di giovani calciatori e la formazione di allenatori.
Il Presidente dell'US Livorno Joel Esciua e il Presidente della MFA Bjorn Vassallo si sono incontrati oggi nella Sede Centrale Maltese per i dettagli della partnership.
Inoltre il Direttore Sportivo Alessandro Doga ha parlato a lungo con l'allenatore della Nazionale Emilio De Leo su come le due entità calcistiche possano collaborare nel futuro.
L'accordo arriva dopo un processo di dialogo e incontri cominciato lo scorso ottobre fino ad oggi e che proseguirà ulteriormente nel futuro grazie al raggiungimento dell'intesa
Queste collaborazioni permetteranno miglioramenti reciproci, condivisione di informazioni e implementazioni di pratiche finalizzate alla crescita in ambito calcistico attraverso un approccio elaborato e approfondito negli anni .