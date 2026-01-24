Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Serie C, vittorie importante per Crotone e Pianese. Parità tra Casarano e Picerno

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:34Serie C
Alessandra Stefanelli

Si chiudono le gare delle 17:30 valide per la ventitreesima giornata di Serie C, con tutti e tre i gironi scesi in campo. Spiccano le vittorie interne di Ravenna e Crotone, entrambe fondamentali per la classifica. I romagnoli, in particolare, conquistano i tre punti in modo rocambolesco, trovando il gol decisivo soltanto all’undicesimo minuto di recupero grazie a Solini.

Successo pesante anche per la Pianese, che supera la Sambenedettese e rilancia con forza le proprie ambizioni in zona playoff, dando un segnale importante alle dirette concorrenti. Finisce invece in parità la sfida tra Casarano e Picerno, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara equilibrata e combattuta.

Un pomeriggio ricco di emozioni e colpi di scena, che conferma ancora una volta l’equilibrio e l’imprevedibilità del campionato di Serie C, dove ogni punto può risultare decisivo nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026
GIRONE A
Già giocate
Triestina – Lumezzane 2-1
72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)
Albinoleffe – Trento 1-2
47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)
Union Brescia – Renate 1-2
24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)
Virtus Verona-Pro Vercelli 2-2
3' Cernigoi (VV), 49’ e 77' Iotti (PV),  84' Pagliuca (VV)
Domenica 25 gennaio
Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
Ore 14.30 - Novara – Pro Patria
Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta
Lunedì 26 gennaio
Ore 20.30 - Lecco – Inter U23
Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 29*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 19*, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più
Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B
Già giocate
Carpi – Ternana 0-1
79' Orellana
Torres – Bra 1-1
2' Sinani (B), 36' Sala (T)
Ravenna-Guidonia Montecelio 2-1
47' Tenkorang (R), 97' Sannipoli (G), 101' Solini (G)
Sambenedettese-Pianese 0-2
74' Fabrizi, 95' Sussi
Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen
Ore 14.30 - Ascoli – Perugia
Ore 17.30 - Gubbio – Forlì
Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro
Ore 17.30 - Pineto – Campobasso
Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 45*, Ascoli 37, Pineto 33, Pianese 31*, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29, Guidonia Montecelio 28*, Vis Pesaro 27*, Carpi 27**, Forlì 25, Sambenedettese 23*, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 21**, Perugia 19, Torres 17**, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno
** una gara in più
Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C
Già giocate
Giugliano – Cavese 0-0
Benevento – Siracusa 3-2
20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)
Latina – Foggia 2-0
33' Fasan, 41' Parigi
Casarano-AZ Picerno 2-2
4', 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 92' Leonetti (C)
Crotone-Potenza 2-0
42' Maggio, 52' Di Pasquale 

Domenica 25 gennaio
Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23
Ore 14.30 - Casertana – Trapani
Ore 14.30 - Catania – Cosenza
Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana
Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Benevento 51*, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34*, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Potenza 29*, Casarano 29*, Latina 26*, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Trapani 22, Cavese 22*, Foggia 22*, Siracusa 21*, Picerno 20*, Giugliano 17*

N.B. - *una gara in più
Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva

