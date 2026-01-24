Serie C, vittorie importante per Crotone e Pianese. Parità tra Casarano e Picerno

Si chiudono le gare delle 17:30 valide per la ventitreesima giornata di Serie C, con tutti e tre i gironi scesi in campo. Spiccano le vittorie interne di Ravenna e Crotone, entrambe fondamentali per la classifica. I romagnoli, in particolare, conquistano i tre punti in modo rocambolesco, trovando il gol decisivo soltanto all’undicesimo minuto di recupero grazie a Solini.

Successo pesante anche per la Pianese, che supera la Sambenedettese e rilancia con forza le proprie ambizioni in zona playoff, dando un segnale importante alle dirette concorrenti. Finisce invece in parità la sfida tra Casarano e Picerno, con le due squadre che si dividono la posta in palio al termine di una gara equilibrata e combattuta.

Un pomeriggio ricco di emozioni e colpi di scena, che conferma ancora una volta l’equilibrio e l’imprevedibilità del campionato di Serie C, dove ogni punto può risultare decisivo nella corsa verso gli obiettivi stagionali.

23ª GIORNATA – 23-24-25-26 GENNAIO 2026

GIRONE A

Già giocate

Triestina – Lumezzane 2-1

72' Ferro (L), 74' Jonsson (T), 90'+3 [rig.] Kliajic (T)

Albinoleffe – Trento 1-2

47' [rig.] Fossati (T), 64' Chinetti (T), 79' Sali (A)

Union Brescia – Renate 1-2

24' Delcarro (R), 60' [rig.] Calì (R), 90'+1 Balestrero (U)

Virtus Verona-Pro Vercelli 2-2

3' Cernigoi (VV), 49’ e 77' Iotti (PV), 84' Pagliuca (VV)

Domenica 25 gennaio

Ore 14.30 - Giana Erminio – Arzignano Valchiampo

Ore 14.30 - Novara – Pro Patria

Ore 17.30 - Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Ore 17.30 - Pergolettese – Ospitaletto Franciacorta

Lunedì 26 gennaio

Ore 20.30 - Lecco – Inter U23

Ore 20.30 - L.R. Vicenza – Cittadella (Diretta Rai Sport)

Classifica: Vicenza 56, Lecco 44, Union Brescia 43*, Cittadella 36, Renate 35*, Inter U23 34, Trento 34*, Alcione Milano 33, Giana Erminio 29, Lumezzane 29*, Pro Vercelli 29*, Arzignano Valchiampo 27, Ospitaletto 26, Dolomiti Bellunesi 25, AlbinoLeffe 25*, Novara 24, Virtus Verona 19*, Pergolettese 16, Pro Patria 12, Triestina 1*

N.B. - *una gara in più

Triestina penalizzata di 23 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE B

Già giocate

Carpi – Ternana 0-1

79' Orellana

Torres – Bra 1-1

2' Sinani (B), 36' Sala (T)

Ravenna-Guidonia Montecelio 2-1

47' Tenkorang (R), 97' Sannipoli (G), 101' Solini (G)

Sambenedettese-Pianese 0-2

74' Fabrizi, 95' Sussi

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30 - Arezzo – Juventus Next Gen

Ore 14.30 - Ascoli – Perugia

Ore 17.30 - Gubbio – Forlì

Ore 17.30 - Livorno – Vis Pesaro

Ore 17.30 - Pineto – Campobasso

Riposa: Pontedera

Classifica: Arezzo 49, Ravenna 45*, Ascoli 37, Pineto 33, Pianese 31*, Campobasso 30, Juventus Next Gen 30, Ternana 29, Guidonia Montecelio 28*, Vis Pesaro 27*, Carpi 27**, Forlì 25, Sambenedettese 23*, Gubbio 23*, Livorno 22, Bra 21**, Perugia 19, Torres 17**, Pontedera 15

N.B. - * una gara in meno

** una gara in più

Campobasso penalizzato di 2 punti dalla Giustizia Sportiva; Ternana penalizzata di 5 punti dalla Giustizia Sportiva

GIRONE C

Già giocate

Giugliano – Cavese 0-0

Benevento – Siracusa 3-2

20' Di Paolo (S), 23' Tumminello (B), 43' Maita (B), 45'+2 Simonetti (B), 90'+5 Pacciardi (S)

Latina – Foggia 2-0

33' Fasan, 41' Parigi

Casarano-AZ Picerno 2-2

4', 26' Bianchi (P), 68' Giraudo (C), 92' Leonetti (C)

Crotone-Potenza 2-0

42' Maggio, 52' Di Pasquale

Domenica 25 gennaio

Ore 12.30 - Team Altamura – Atalanta U23

Ore 14.30 - Casertana – Trapani

Ore 14.30 - Catania – Cosenza

Ore 14.30 - Sorrento – Salernitana

Ore 20.30 - Audace Cerignola – Monopoli

Classifica: Benevento 51*, Catania 48, Salernitana 42, Casertana 39, Cosenza 37, Crotone 34*, Monopoli 33, Audace Cerignola 31, Potenza 29*, Casarano 29*, Latina 26*, Team Altamura 26, Atalanta U23 25, Sorrento 24, Trapani 22, Cavese 22*, Foggia 22*, Siracusa 21*, Picerno 20*, Giugliano 17*

N.B. - *una gara in più

Trapani penalizzato di 15 punti dalla Giustizia Sportiva