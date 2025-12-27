Polemiche sul gol di Davis? Marelli: "Tocco col braccio. Immediatezza? Restano dubbi"

Pareggio last minute trovato dall'Udinese in casa contro la Lazio, con la rete di Davis che ha scatenato le proteste della squadra di Sarri. Di questo episodio, dagli studi di DAZN, ha parlato nel post partita Luca Marelli: "Dobbiamo partire dal regolamento, che a pagina 90 dice che la rete non può essere segnata se appena prima il pallone è stato toccato con un braccio o con una mano. Il tocco di Palma non è punibile, il braccio è lungo il corpo.

Passano però circa 9 secondi da quando Zaniolo calcia, prende il braccio destro di Davis e l'attaccante poi si porta la palla sul sinistro e segna. In questo campionato, abbiamo visto un episodio simile e cioè quello di Meister in Pisa-Fiorentina. Cambia solo il tempo che passa? Se l'immediatezza viene definita solo dai secondi, allora bisogna regolamentare in questo senso. A livello di regolamento, visto il tocco col braccio anche se totalmente casuale e visti i secondi passati tra tale tocco e il tiro vincente, c'è un buco di regolamento".