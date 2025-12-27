Juventus, Spalletti: "Qui o si è falliti o si è campioni, si sono perse le vie di mezzo"

Luciano Spalletti, allenatore della Juventus, prima della partita contro il Pisa è intervenuto al microfono di DAZN: "Koopmeiners torna a centrocampo? E' il centrocampista più d'assalto, gli altri li tengo nella stessa posizione, anche perché hanno fatto bene, per gioco ed equilibrio. E' lui che prende il posto di Conceiçao".

Si aspetta una gara di duelli o diversa?

"Ormai il calcio è cambiato. Mentre prima eri sempre in superiorità numerica nella tua metà campo e potevi fare la fase di possesso, ora non è più così. La qualità ora non sta più nel possesso palla, ma nel possesso del campo. Bisogna andare a guadagnarsi del campo. Spesso bisogna farlo velocemente per liberarsi dai duelli. Il Pisa nelle ultime partite ha fatto bene, come contro l'Inter. Io sono un amico e uno pro-Gilardino, nel senso che lo conosco bene e so qual è il valore della personale e qual è il valore dell'allenatore".

Nell'ultimo periodo la Juventus sembra tornata a spaventare gli avversari?

"Il problema è dimostrarlo ogni volta che andiamo in campo. Lo dice la storia e lo dicono i numeri, ma c'è da rifarlo ogni volta. Ora abbiamo un po' l'attenzione addosso dopo queste due vittorie perché, in generale, piace levare la via di mezzo: siamo o falliti o campioni. Due partite fa eravamo dei falliti perché i punti erano pochi, ora siamo tornati in lotta per lo Scudetto. Non c'è mai un confine corretto. Ma è fondamentale per noi sapere che non abbiamo bisogno di pensare che il Pisa sia più debole di noi, la squadra mentalizzata non pensa così, pensa che bisogna vincere e basta".