Palermo, il ds Osti: "Contento dei 33 punti, ma sappiamo che il campionato è ancora lungo"

Nel post partita di Palermo-Padova, sfida vinta dai rosanero grazie alla rete del Solito Pohjanpalo, il direttore sportivo siciliano Carlo Osti è intervenuto in conferenza stampa per parlare un po' di calciomercato ma anche dell'importante vittoria della formazione di Filippo Inzaghi. Le parole del dirigente del Palermo sono stare riprese dai colleghi di pianetaserieb.it.

Un bilancio su questo inizio di stagione

“Le squadre di Pippo Inzaghi basano la propria forza sull’aspetto della fisicità e della corsa. Sono soddisfatto per ciò che ha prodotto la squadra. Abbiamo davanti tre squadre, il campionato è lungo e sappiamo che la strada sarà piena di insidie. Contento dei 33 punti, speriamo di giocare la nostra partita come sempre anche a Mantova. Il lavoro di un allenatore è anche quello di migliorare la rosa a disposizione”.

Palermo miglior difesa e terzo miglior attacco della Serie B

“Non è facile capire dove poter migliorare. Sappiamo benissimo che questo campionato è arduo, molte partite sono simili”.

Saluto a Brunori

“Se Matteo deciderà di lasciare il club, per quello che ha rappresentato per questa piazza, è chiaro che il Palermo accetterà la sua decisione e lo asseconderà in questa sua scelta”.

Su Filippo Inzaghi

“Ci ha messo poco tempo a mettere in mostra un Palermo forte, cattivo e grintoso. Siamo contenti di aver scelto di Inzaghi, ha creato grande entusiasmo in città”.