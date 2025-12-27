Serie B, 18ª giornata: Bari-Avellino 0-0 al 45'
Finire a reti bianche il primo tempo del posticipo del 18° turno del campionato di Serie B in corso di svolgimento fra Bari e Avellino. Di seguito il quadro completo dei risultati e la classifica aggiornata:
SERIE B, 18ª GIORNATA
Modena-Monza 1-2
40' [rig.] Gliozzi (Mod), 50' Azzi (Mon), 65' Ravanelli (Mon)
Spezia-Pescara 2-1
8' Di Serio (S), 45'+7 Dagasso (P), 90'+3 Artistico (S)
Carrarese-Mantova 0-0
Catanzaro-Cesena 2-0
26' Iemmello, 54' Pittarello
Empoli-Frosinone 1-1
16' Raimondo (F), 24' Nasti (E)
Juve Stabia-Sudtirol 1-0
19' Maistro
Sampdoria-Reggiana 2-1
14' Portanova (R), 26' Conti (S), 88' Barak (S)
Venezia-Virtus Entella 1-0
17' [aut.] Di Mario (E)
Palermo-Padova 1-0
38' Pohjanpalo
In corso
Bari-Avellino 0-0 - Clicca qui per seguire il live su TMW!