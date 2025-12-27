Padova, Andreoletti: "Sono orgoglioso di ciò che hanno fatto i ragazzi oggi al Barbera"

Nel post partita di Palermo-Padova, sfida vinta dai rosanero grazie alla rete nel primo tempo del solito Pohjanpalo, il tecnico dei veneti Matteo Andreoletti è intervenuto in conferenza stampa dicendosi comunque soddisfatto ed orgoglioso della prestazione dei suoi ragazzi, al netto del risultato finale. Queste le sue dichiarazioni riprese dai colleghi di pianetaserieb.com:

“Difficilmente si può recriminare determinazione alla mia squadra. Abbiamo tanta birra in corpo, è chiaro che quando affronti squadre di questo calibro basta un episodio e ti puniscono. Sono orgoglioso di ciò che hanno fatto oggi. Usciamo dal Barbera con una squadra più forte di quella che è entrata. Sono soddisfatto per questa prima parte di stagione, come potrei non esserlo. Peccato che manca tantissimo alla fine del campionato. Ogg essere a metà classifica qualifica il nostro percorso. C’è un po’ di rammarico perché manca un girone intero e sarà un altro campionato. La salvezza è ancora lontana”.