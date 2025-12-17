Lazio, tra palco e realtà: quei "350 milioni di valore della rosa" che non tornano

"Ognuno sceglie la tua verità" canta Luciano Ligabue in "Tra palco e realtà", canzone del lontano 1997 che può però descrivere quanto successo lunedì sera alla cena di Natale della Lazio. Durante l'evento a Spazio Novecento è infatti tornato a parlare il presidente Claudio Lotito, che dal "palco" della zona mista è intervenuto a gamba tesa su molti argomenti. Tra i tanti si è soffermato sul valore della rosa, descritto così dal patron biancoceleste: “La società ha un parco giocatori stando a Transfermarkt di circa 350 milioni, viste anche le offerte ricevute”. Entrando però nel dettaglio, passando dunque "dal palco alla realtà", si scopre che l'attuale valore della rosa della Lazio per Transfermarkt è di 266,35 milioni di euro. Una differenza di circa 90 milioni, che scende a 60 se si prendesse in esame il primo luglio 2025, giorno in cui si è aperto il mercato dove i biancocelesti non hanno potuto operare in entrata.

Lazio, le percentuali di futura rivendita che allargano il gap

La cifra, a dir la verità, va ulteriormente abbassata visto che su diversi calciatori la Lazio dovrà riconoscere una percentuale sulla futura rivendita. Basti prendere in esame solamente i cinque giocatori dal valore più alto della rosa su Transfermarkt per rendersi conto come questa cifra sia destinata a scendere. Il giocatore di maggior valore è Matteo Guendouzi con i suoi 32 milioni di euro, cifra a cui va tolto il 10% che la Lazio dovrà riconoscere al Marsiglia. Juventus e New York City FC detengono il 15% sulla futura rivendita di Nicolò Rovella e Taty Castellanos, valutati rispettivamente 30 e 25 milioni di euro. Trenta milioni è anche la valutazione di Mario Gila, su cui il Real Madrid detiene addirittura il 50% sulla rivendita, mentre l'Arsenal aspetta di incassare il 40% da una cessione di Nuno Tavares che potrebbe avvenire a gennaio. Data la valutazione di 20 milioni del portoghese e sommate le altre percentuali, alla quota di 266 milioni di euro andrebbero sottratti oltre 30 milioni, portando così la cifra a poco più di 230 milioni. Un gap enorme rispetto alla cifra citata dal presidente Lotito nella serata di lunedì. Per tornare a Ligabue, "abbiamo scuse che anche se buone, non c'è nessuno che le ascolterà". A quel "nessuno" rispondono tutti i tifosi laziali, abituati ormai da anni a sentire il solito ritornello.