Ufficiale

Ternana, ecco Zan Majer. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Mantova

Ternana, ecco Zan Majer. Arriva in prestito con obbligo di riscatto dal Mantova
© foto di www.imagephotoagency.it
Claudia Marrone
Oggi alle 18:06Serie C
Claudia Marrone

È attraverso la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente, che il Mantova "annuncia il trasferimento alla Ternana (Lega Pro), a titolo temporaneo con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni del centrocampista Zan Majer. Al calciatore, il nostro sincero "in bocca al lupo" per il proseguo della stagione e della carriera sportiva".

Questa, invece, la nota della società umbra: "La Ternana Calcio comunica di aver acquisito le prestazioni del calciatore Žan Majer.
Il centrocampista classe 1992 proveniente dal Mantova arriva in casa rossoverde con la formula del prestito secco fino al 30 giugno e riscatto obbligatorio in caso di categoria superiore l’anno prossimo.

Majer annovera oltre trecento presenze tra i campionati della Slovenia (Prva Liga e Premier League) e nel campionato italiano tra Serie A e Serie B con esperienze nel Lecce, Reggina, Cremonese e Mantova.

Benvenuto Žan!"

