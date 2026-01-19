TMW
Ternana, in chiusura per l'esperto Majer a centrocampo. Arriverà dal Mantova
Il futuro del centrocampista Zan Majer sarà in Serie C. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW lo sloveno classe ‘92 è infatti pronto a lasciare il Mantova, dove ha collezionato appena otto presenze in stagione, per trasferirsi con la formula del prestito alla Ternana.
Per Majer, che vanta 150 presenze in Serie B e altre 27 in Serie A, si tratterà della prima esperienza nella terza serie italiana.
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
