Ternana, Zan Majer subito al lavoro: in campo prima ancora dell'ufficialità

Zan Majer non perde tempo. Il centrocampista sloveno è sceso in campo questa mattina per il suo primo allenamento con la Ternana, dopo aver completato le visite mediche di rito.

Il giocatore, scrive TernanaNews è arrivato a Terni ieri sera e si è subito messo a disposizione di Fabio Liverani, tecnico che ritrova dopo l'esperienza condivisa al Lecce. Un incrocio che potrebbe facilitare l'inserimento tattico del classe 1992 negli schemi delle Fere.

L'ufficialità dell'operazione è attesa a breve: Majer si trasferisce con la formula del prestito con obbligo di riscatto legato all'eventuale promozione in Serie B dal Mantova. Una soluzione che lega il futuro del giocatore agli obiettivi stagionali del club umbro.

Intanto, il centrocampista ha già iniziato a lavorare con i nuovi compagni, segno della volontà di accelerare l'integrazione nel gruppo e rendersi disponibile nel minor tempo possibile.