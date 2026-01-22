Ternana, Majer: “Ho scelto i rossoverdi per rimettermi in gioco. Voglio aiutare squadra e giovani”

Giornata di presentazioni ufficiali in casa Ternana. Protagonista il centrocampista Zan Majer, prelevato dal Mantova. Queste le sue parole raccolte da TernanaNews:

Perché ha scelto la Ternana? Scendere di categoria rimettendosi in gioco a 33 anni dopo un vissuto importante.

"Ho scelto la Ternana perché ho parlato con il Mister, è stato lui a convincermi. Ho parlato anche con Falletti e mi ha parlato benissimo della Ternana. Voglio rimettermi in gioco perché è da tanto che non sono in partita. Sono sceso di categoria anche per dare una mano al Mister, alla società e alla città. Voglio fare il meglio possibile e dare una mano ai giovani con la mia esperienza".

Come mai l’esperienza di Mantova non è stata così bella come le scorse stagioni? In questo momento ti senti di giocare più come mezzala o a centrocampo centrale?

"Non è stato bellissimo. Sono stato un po’ sfortunato. Nel calcio è così: a volte va bene e altre male. Non posso dire di essermi trovato male ma il gioco che facevamo lì non era adatto a me. Con Liverani ho giocato come mezzala a Lecce, poi alla Regine come play e mi sono trovato benissimo. Sarò disponibile a tutto quello che mi chiederà di fare il Mister".

Una precisazione in vista di vederlo sul campo. In quale ruolo preferisce giocare? Liverani dove lo faceva giocare nel Lecce?

"Se devo essere sincero come play. Con il Mister ho giocato come mezzala, dietro i difensori centrali per aprire un po’ lo spazio. In Serie A era un po’ difficile e mi abbassavo di più per aiutare a prendere la palla. Sono umile, sono pronto a fare il meglio possibile e sono contento di essere qui".

Conosceva altri giocatori? Come ha trovato l’ambiente?

"L’ambiente mi sembra buono. Non ho avuto molto tempo per uscire ma mi sto trovando bene. Alcuni sì li conoscevo già. Con Mister Liverani posso dire che quando sono arrivato in Italia mi ha voluto lui. Lo rispetto tanto e lo stimo. Ringrazio di avermi dato un’altra possibilità".