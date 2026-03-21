Torres, Greco e il pari amaro di Perugia: "Non mi spiego l'episodio finale, ma ormai è andata"

Una gara sicuramente discussa quella che si è giocata tra Perugia e Torres, terminata 1-1 in occasione della 33ª giornata del Girone B di Serie C; un confronto deciso dall'episodio che ha annullato il vantaggio sassarese, un autogol di Joselito, non senza polemiche dopo la revisione all'FVS (CLICCA QUI per il live match targato TuttoMercatoWeb.com).

A margine del confronto, queste le parole dell'allenatore rossoblù Alfonso Greco: "È un pareggio simbolo della nostra stagione, in cui quasi sempre abbiamo creato tanto ma siamo stati puniti al primo errore. Stiamo inseguendo l'obbiettivo facendo enormi sforzi ma abbiamo l'obbligo di credere che, attraverso le prestazioni e l'impegno fino all'ultimo minuto, possiamo arrivare a ciò che meritiamo. Non voglio soffermarmi sui singoli ma voglio elogiare tutto il gruppo perché, anche se magari non si vede dall'esterno, anche chi gioca meno dà sempre il suo massimo contributo, allenandosi in un modo per me gratificante come allenatore".

Conclude quindi: "Prima di pensare al Livorno dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali: per fare certe prestazioni di livello, serve freschezza e se vogliamo alzare ulteriormente l'asticella non possiamo permetterci di disperdere energie. Sull'episodio finale faccio una grande fatica a spiegare la decisione ma ormai è andata e dobbiamo votare pagina".