Torres, Greco: "Abbiamo perso fiducia ed energia e non possiamo permettercelo"
Il tecnico della Torres Alfonso Greco ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta rimediata a Forlì: "La partita è stata spaccata in due dal primo gol subito. Abbiamo perso fiducia ed energia, una cosa che non possiamo permetterci e che non dipende dal fattore fisico.
In settimana abbiamo avuto delle defezioni, siamo venuti qui con 18 giocatori di movimento e un Primavera aggregato, dopo il terzo cambio poteva entrare lui oppure due difensori e non ho ritenuto utile fare altre sostituzioni. Abbiamo fatto dei passi indietro ma non c'è tempo per recriminare o spiegare, perché mercoledì si gioca di nuovo e avremo l'opportunità di dimostrare che oggi è stata solo una giornata storta ma che ci deve servire da lezione".
