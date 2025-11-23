Torres, Greco: "Testa alla sfida contro il Livorno, dove c'è tanto in palio. Non solo i tre punti"

"È uno scontro diretto, quindi una partita importantissima, dove centrare un risultato positivo sarebbe un ottimo segnale per noi. Chiaro però che tutte le gare da qui alla fine saranno importanti, anche se domani affronteremo una squadra che sta vivendo un momento simile al nostro": esordisce così, nella conferenza stampa che anticipa la sfida contro il Livorno, il tecnico della Torres Alfonso Greco.

Che parla poi così della partita di domani sera, che si giocherà in Toscana: "La affronteremo lavorando per alzare i livelli sotto ogni punto di vista, ma non si può pensare di risolvere tutto nel giro di pochi giorni: c'è sempre un periodo di adattamento a nuove metodologie, ma chiaramente le partite in mezzo son diventate tutte importantissime. I punti servono, perché c'è distacco, lo dice la classifica, e dobbiamo farli ovunque, non solo domani: pensiamo però intanto alla sfida contro il Livorno, dove c'è tanto in palio, non solo i tre punti".

Conclude quindi parlando dell'ambiente Torres: "L'ambiente sta cercando di compattarsi, come ho detto fin da subito c'è bisogno di unità per andare poi a raggiungere l'obiettivo. Non esistono gerarchi qui, ma solo valutazioni che si fanno settimanalmente, io voglio solo vedere una squadra sempre pronta".