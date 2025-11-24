Torres, Greco: "Chi sbaglia paga, e noi abbiamo regalato tre gol al Livorno. Urge cambiare"

Non è bastata una buona prova alla Torres, perché nel posticipo della 15ª giornata del Girone B, la formazione sarda è caduta in casa del Livorno, per altro anche con un passivo notevole: i labronici si sono imposti sull'avversario per 3-1, lasciandolo al penultimo posto della classifica, con anche il Perugia che ha allungato un minimo dopo la vittoria sulla Vis Pesaro.

Nel post gara, queste le parole del tecnico dei sassaresi Alfonso Greco: "Si può giocare come e con chi si vuole, ma se si fanno errore, se si concede all'avversario...poi diventa dura. Abbiamo fatto una buona partita, ma il secondo gol lo abbiamo subito quando il Livorno sembrava aver accusato il colpo, e le leggerezze ci costano poi care. Non si possono regalare tre gol, dobbiamo entrare nella mentalità dove ogni palla è determinante, non si possono fare leggerezze: c'è rammarico, la gara l'abbiamo fatta e abbiamo creato, anche se forse serve più cattiveria negli ultimi 16 metri. Il calcio, del resto, è semplice, chi sbaglia paga. E non possiamo permettercelo".

L'allenatore conclude poi: "Si deve cambiare registro, dobbiamo capire che in determinate situazione si deve essere più pratici. È un peccato questa sera, siamo davvero molto amareggiati".