Trapani, Aronica in trattativa per l'addio: lo attende la panchina del Giugliano

Nel giro delle prossime ore il Trapani potrebbe non perdere solamente molti dei giocatori della rosa, ma anche il suo tecnico Salvatore Aronica.
Stando, infatti, a quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com, infatti, l'allenatore siciliano in queste ore starebbe trattando l'addio al club granata per approdare su un'altra panchina di Serie C: quella del Giugliano attualmente vacante dopo l'esonero di Ezio Capuano.
