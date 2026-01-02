TMW Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce

Dopo aver vestito la maglia del Trapani in 20 occasioni in questa stagione, con tre reti all’attivo, per l’esperto attaccante Luigi Canotto potrebbe esserci un’avventura in un altro club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il classe ‘94 è infatti in uscita dalla formazione siciliana e ha almeno tre club interessati alle sue prestazioni.

In Serie C il calciatore piace molto a due big come Ravenna e Benevento, ma per Canotto ci sarebbe anche la possibilità di salire di categoria e andare a rinforzare il reparto offensivo della Virtus Entella in Serie B.