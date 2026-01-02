TMW
Trapani, Canotto può salutare in questo mercato: due big di C e un club di B sulle sue tracce
Dopo aver vestito la maglia del Trapani in 20 occasioni in questa stagione, con tre reti all’attivo, per l’esperto attaccante Luigi Canotto potrebbe esserci un’avventura in un altro club. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il classe ‘94 è infatti in uscita dalla formazione siciliana e ha almeno tre club interessati alle sue prestazioni.
In Serie C il calciatore piace molto a due big come Ravenna e Benevento, ma per Canotto ci sarebbe anche la possibilità di salire di categoria e andare a rinforzare il reparto offensivo della Virtus Entella in Serie B.
Altre notizie Serie C
Editoriale di Marco Conterio Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Le più lette
2 Il miglior calciomercato invernale di sempre inizia oggi. Mai come in questa sessione tutte le big hanno bisogno e non possono sbagliare neanche un colpo: vi raccontiamo tutto
Ora in radio
Primo piano
Juve, Spalletti rimanda la questione rinnovo: "Se avessi voluto un contratto lungo l'avrei chiesto subito"
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Serie A Women, ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: inizia il conto alla rovescia