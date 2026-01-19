TMW
Trapani, ennesima sirena di mercato: per Niko Kirwan si fa sotto il Potenza
Federico Vazquez verso l'Audace Cerignola, Enis Ujkani verso la Cavese, Cesare Galeotti vicino al Cosenza, Emmanuele Salines diretto a Campobasso, Flavio Ciuferri, Roberto Pirello ed Enrico Celeghin prossimi al Foggia e tanto altro.
Questo è il presente e il futuro di molti dei tesserati del Trapani ad un passo dall'addio al club granata.
L'ultima notizia indiscrezione di mercato raccolta in merito dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com riguarda l'ex Padova, Niko Kirwan finito nelle mire del Potenza.
