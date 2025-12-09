Trapani, idea Grillo per gennaio: il difensore argentino valuta il ritorno in Italia

Il Trapani comincia a muoversi sul mercato e tra le soluzioni valutate dal club granata torna a prendere quota un nome che accende subito la memoria dei tifosi: quello di Fausto Grillo. Il difensore argentino, attualmente all’Atletico Tucuman e impiegato con il contagocce, potrebbe prendere in considerazione un ritorno in Italia per rilanciare la propria stagione.

Grillo conosce bene l’ambiente granata: arrivò a Trapani nel dicembre 2019 e si impose immediatamente come punto fermo della squadra. Terzino sinistro di ruolo ma adattabile anche al centro della difesa, collezionò 23 presenze, saltando appena due partite. Dopo la parentesi siciliana, il classe ’93 è ripartito, tornando protagonista dopo l’esperienza poco fortunata in Turchia. Il ritorno in Argentina, però, non sta offrendo lo spazio sperato: al Tucuman il minutaggio è ridotto e la sua posizione nelle gerarchie appare defilata.

Per questo negli ultimi giorni, scrive TrapaniGranata, il suo nome è tornato a circolare con insistenza a Trapani. Per ora resta un’ipotesi, ma il club osserva la situazione: Grillo potrebbe rappresentare una soluzione d’esperienza e affidabilità per rinforzare la rosa già a gennaio.