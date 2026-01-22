TMW Trapani, nulla di fatto al TFN: l'udienza è stata rinviata al prossimo 9 marzo

Nulla di fatto. Stando a quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com l'udienza del TFN dalla quale sarebbe dovuta emergere la sanzione per il Trapani a seguito delle inadempienze federali dei mesi scorsi è stata rinviata al prossimo 9 marzo.

Sul tema il numero uno del club granata Valerio Antonini ha pubblicato un post sul proprio account Facebook: "Mi sa che oggi se la prenderanno in quel posto in tanti, dai tantissimi trapanesi che stanno aspettando con ansia la nostra esclusione ai vari Binda e colleghi di merende; Sono convinto sempre di più che la verità trionferà, che per di più nella FIGC non c’è la stessa voglia della FIP di calpestare regolamenti e di fare alla fine invece chiarezza su un tema troppo delicato e complesso. Sono sempre più fiducioso che alla fine riavremo tutti i punti e che a giugno avrò due titoli in Serie A per Basket e Serie C per il Calcio".

Adesso, dunque, l'attenzione si sposta sulla prossima deadline del 167 febbraio quando le società di Serie C sono chiamate a pagare le spettanze per il 3° bimestre, quello legato ai mesi di novembre e dicembre 2025. Una scadenza, questa, che potrebbe nuovamente mettere a rischio l'esistenza stessa del Trapani.