Trapani, ritorno al futuro per Benedetti? Il centrocampista piace al Cittadella

Amedeo Benedetti finisce nel mirino del Cittadella in vista del mercato invernale. Il club veneto sta valutando con attenzione il profilo del laterale sinistro attualmente in forza al Trapani, reduce da una stagione e mezzo di alto livello che lo ha reso uno dei punti fermi della squadra granata.

Al momento, scrive TrapaniGranata non si è ancora entrati in una fase operativa della trattativa: si tratta di primi contatti esplorativi, ma l’interesse del Cittadella è concreto.

La società siciliana osserva la situazione senza chiusure. Il giocatore è considerato una risorsa importante, ma di fronte a una proposta ritenuta adeguata potrebbero aprirsi scenari di mercato. Una pista da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Qualora si concretizzasse per Benedetti si tratterebbe di un ritorno al club veneto dove ha militato dal 2015 al 2022 collezionando 187 presenze e 6 gol.