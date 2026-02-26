La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!

Non bastavano le penalizzazioni confermate, l'attesa per il 9 marzo, la classifica che non è proprio brillante. In casa Trapani - al caos - si aggiunge anche una ormai insanabile frattura tra il presidente Valerio Antonini e il tifo organizzato della curva Nord, che nella serata di ieri, mediante un duro comunicato, ha fatto sapere che diserterà lo stadio fino a data da destinarsi, dopo che proprio nei giorni scorsi, Antonini aveva annunciato di voler vietare l'ingresso a tutti coloro che stanno "rendendo lo stadio sempre più inospitale con atteggiamenti fuori dal contesto di un evento sportivo".

Il riferimento era appunto ad alcuni esponenti del tifo organizzato, con i quali non si è cercata alcuna mediazione, la risposta di Antonini non ha tardato ad arrivare a mezzo social. Non solo, la società granata, per tutta risposta, e in vista della gara contro l'Atalanta U23, ha messo in vendita i biglietti del settore gradinata al simbolico prezzo di 0.10 euro, per cercare di riempire il 'Provinciale': quale sarà la risposta della piazza lo si saprà sabato 28 febbraio, quando alle ore 14:30 prenderà il via il match di questa ormai imminente 29ª giornata del campionato di Serie C. Girone C per quel che concerne la compagine siciliana.

Sicuramente una tensione che in questo momento storico può pesare anche più del dovuto. Il rush finale della stagione del resto, si sta avvicinando sempre di più...