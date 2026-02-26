Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!

La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!TUTTO mercato WEB
Claudia Marrone
Oggi alle 08:19Serie C
Claudia Marrone

Non bastavano le penalizzazioni confermate, l'attesa per il 9 marzo, la classifica che non è proprio brillante. In casa Trapani - al caos - si aggiunge anche una ormai insanabile frattura tra il presidente Valerio Antonini e il tifo organizzato della curva Nord, che nella serata di ieri, mediante un duro comunicato, ha fatto sapere che diserterà lo stadio fino a data da destinarsi, dopo che proprio nei giorni scorsi, Antonini aveva annunciato di voler vietare l'ingresso a tutti coloro che stanno "rendendo lo stadio sempre più inospitale con atteggiamenti fuori dal contesto di un evento sportivo".

Il riferimento era appunto ad alcuni esponenti del tifo organizzato, con i quali non si è cercata alcuna mediazione, la risposta di Antonini non ha tardato ad arrivare a mezzo social. Non solo, la società granata, per tutta risposta, e in vista della gara contro l'Atalanta U23, ha messo in vendita i biglietti del settore gradinata al simbolico prezzo di 0.10 euro, per cercare di riempire il 'Provinciale': quale sarà la risposta della piazza lo si saprà sabato 28 febbraio, quando alle ore 14:30 prenderà il via il match di questa ormai imminente 29ª giornata del campionato di Serie C. Girone C per quel che concerne la compagine siciliana.

Sicuramente una tensione che in questo momento storico può pesare anche più del dovuto. Il rush finale della stagione del resto, si sta avvicinando sempre di più...

Articoli correlati
Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa... Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
"Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio... "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"... Trapani, Antonini: “Entro fine stagione riavremo gli 11. Basta seguire i cazzari"
Altre notizie Serie C
La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che... La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa... Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028... UfficialeLa Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
"Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio... "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota... Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio... La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato
Ospitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare... Esclusiva TMWOspitaletto, Gobbi: "A Cittadella per giocarcela a viso aperto. Vogliamo centrare la salvezza"
Vicenza, non c'è pace sugli esterni: per un Costa che rientra, c'è Tribuzzi che si... Vicenza, non c'è pace sugli esterni: per un Costa che rientra, c'è Tribuzzi che si ferma
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Un miracolo fatto e uno sfiorato. Atalanta da urlo, Juventus quasi: il calcio italiano dà un segnale dopo la delusione del doppio ko dell'Inter. Spalletti merita il rinnovo a prescindere da tutto, è la dirigenza che dovrebbe essere messa in dubbio
Le più lette
1 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
2 Di Canio: "La Juve ha emozionato, ma non dimentichiamo cosa è successo settimana scorsa"
3 Marchisio: "Le lacrime di Thuram dicono molto. Alla Juventus sta mancando tanto l'attacco"
4 Spalletti non parla nel post di Juve-Galatasaray. Chiellini: "Il mister è provato, come tutti"
5 Juventus-Galatasaray, Llorente contro il VAR per il rosso a Kelly: "Non era neanche giallo"
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Tutti i risultati e i verdetti di Champions League. Il tabellone: venerdì il sorteggio degli ottavi
Immagine top news n.1 La notte perfetta dell'Atalanta: rimonta storica, Dea agli ottavi e ora una super big
Immagine top news n.2 Juventus, impresa solo sfiorata. In dieci va ai supplementari, ma alla fine è festa Galatasaray
Immagine top news n.3 Osimhen segna alla Juventus ma non esulta: "Non c'era bisogno, voglio bene a Spalletti"
Immagine top news n.4 Atalanta e Juventus salvano la faccia della Serie A in Champions. L'Inter è la vera delusione
Immagine top news n.5 Juventus-Galatasaray 3-2, le pagelle: Osimhen non perdona, Zhegrova sì. Miracolo McKennie
Immagine top news n.6 Juventus comunque da applausi: crollo ai supplementari, 3-2. Galatasaray agli ottavi di Champions
Immagine top news n.7 Atalanta-Borussia Dortmund 4-1, le pagelle: Pasalic è mr. Wolf, Krstovic rischia la salute
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter? Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Quando rischiare troppo sul mercato non paga. La lezione del Pisa
Immagine news podcast n.2 Rivoluzione Torino: come possono cambiare i granata con Roberto D'Aversa
Immagine news podcast n.3 Dopo la scelta di gennaio, Fazzini è pronto per non essere più una promessa
Immagine news podcast n.4 L'incubo di Chevalier. Altro che dopo Donnarumma ed erede di Maignan
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Gavillucci: "Riforma arbitri, così non si ha a cuore l'aspetto tecnico"
Immagine news Serie A n.2 Di Napoli: "Inter, Bodo organizzato ma c’è rammarico. E su Thuram dico..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Inter, il motivo del fallimento europeo secondo gli opinionisti
Serie A
Immagine news Serie A n.1 L'Inter perderà quasi 100 milioni di euro rispetto alla scorsa Champions League
Immagine news Serie A n.2 Zazzaroni su Juve-Galatasaray: "Follia il rosso a Kelly, pensavo se ne fregassero del protocollo"
Immagine news Serie A n.3 Napoli, segnali incoraggianti da Anguissa: 45 minuti col Giugliano e Bentegodi nel mirino
Immagine news Serie A n.4 Kane o Gyokeres per l'Atalanta, chi è meno peggio? Le formazioni tipo delle due corazzate
Immagine news Serie A n.5 Roma, oggi l'esame della Giunta per il nuovo stadio: i tempi per il via ai lavori
Immagine news Serie A n.6 Il Napoli ha deciso per Alisson Santos: sarà riscattato dallo Sporting, le cifre
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo, Ceccaroni: “Da Chiavari è iniziato un altro campionato. Abbiamo un sogno da realizzare”
Immagine news Serie B n.2 Rozzio prosegue con la Reggiana: "Era la mia volontà. Dionigi? Mai giocato contro di lui"
Immagine news Serie B n.3 Bari, Longo e le gerarchi dei leader: "Il capitano resta Pucino, Mantovani è il vice"
Immagine news Serie B n.4 Il Cesena ribadisce la fiducia a Mignani. Ma deve tirar fuori qualcosa in più dalla squadra
Immagine news Serie B n.5 Ballardini può sorridere: Izzo vede il rientro in campo con l'Avellino
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, rientro in gruppo per Begic e Palma: Viti in dubbio per la sfida al Bari
Serie C
Immagine news Serie C n.1 La Curva diserta lo stadio, Antonini mette in vendita i biglietti a 0.10 euro: che caos, Trapani!
Immagine news Serie C n.2 Trapani, Antonini ai tifosi: "Quando tornerete sui campi di periferia, capirete cosa avete perso"
Immagine news Serie C n.3 La Giana Erminio blinda Renda. Il trequartista ha rinnovato fino al 30 giugno 2028
Immagine news Serie C n.4 "Antonini non sei gradito, vattene", la curva del Trapani rompe col presidente: "Stadio vuoto"
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, si ferma Tribuzzi: rush finale con il centrocampista in dubbio. La nota del club
Immagine news Serie C n.6 La parabola di Cisco all'Union Brescia: con l'arrivo di Marras il suo minutaggio è crollato
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Bologna-Brann, rossoblù a un passo dalla storia
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Juventus Galatasaray
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Galatasaray, serve un miracolo allo Stadium
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Lehmann racconta l'odio social: "Mi sentivo giudicata. Non uscivo più e dormivo tutto il giorno"
Immagine news Calcio femminile n.2 Quattro azzurre negli States, il ct Soncin: "Si sono aperti nuovi orizzonti di mercato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia, Soncin: "Vogliamo qualificarci al Mondiale. All'estero ora ci guardano con occhi diversi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Como Women, Verdun: "Tramezzani scelta internazionale. Problema infrastrutture"
Immagine news Calcio femminile n.5 Masini-Fedez, Nigiotti e Ditonellapiaga. Le calciatrici votano il loro podio di Sanremo
Immagine news Calcio femminile n.6 Viens e il ritorno al gol nel momento più importante. Il suo può essere il gol-Scudetto della Roma
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…