Triestina, domani la proprietà torna a parlare: i temi della conferenza stampa
La proprietà della Triestina ha deciso di rompere il silenzio e tornare a parlare. Come riporta Trivenetogoal.it infatti nella giornata di domani, alle ore 16:00 presso la sala stampa dello Stadio Nereo Rocco, avrà luogo una conferenza stampa presieduta dal board dirigenziale alabardato. S
Un’occasione per conoscere la situazione del club, la ridefinizione dei quadri dirigenziali – dopo l’addio a sorpresa del presidente Tom Zelenovic lo scorso ottobre e la sua sostituzione con il duo Marco Margiotta-Olivier Centner – e anche di eventuali nuovi ingressi nella compagine societaria. Da capire se nel corso della conferenza stampa si parlerà anche del mercato di riparazione che aprirà fra una ventina di giorni in cui il club alabardato dovrà rinforzarsi in maniera importante per andare alla caccia di una salvezza miracolosa.
