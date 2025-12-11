Union Brescia, a gennaio potrebbe esserci un gradito ritorno: idea Bisoli per il centrocampo

Non solo Eugenio Corini. L’Union Brescia a gennaio potrebbe riabbracciare una vecchia conoscenza come quel Dimitri Bisoli che è stato a lungo capitano della squadra prima del fallimento sotto la gestione Massimo Cellino la scorsa estate.

Il centrocampista classe ‘94 attualmente è in forza al Cesena dove è stato protagonista di un avvio in chiaroscuro con sette presenze totali e un lungo periodo fuori dai giochi e per questo da più parti si è vociferato di un possibile addio nel mercato di riparazione. In casa Union, come riporta l’edizione on line del Giornale di Brescia, cresce così il partito di chi auspica un ritorno dell’ex capitano, 313 presenze con la maglia biancoblù, che non ha mai mancato di mandare messaggi d’amore al club e alla piazza, assistendo in curva anche a una partita.

Molto dipenderà anche dalle indicazioni che darà il nuovo allenatore fra un mese, una volta conosciuta in profondità la rosa a disposizione, e anche dallo spazio che Bisoli troverà da qui a fine anno con i romagnoli. Oltre che da eventuali ragionamenti sull'opportunità di riportare il giocatore in biancoblù. Al momento dunque si tratta solo di una suggestione, senza alcun contatto reale,