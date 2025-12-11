Suggestione Icardi per il Milan. Lui ai giornalisti turchi: "Godetevi me, poi vi mancherò"

Mauro Icardi è un giocatore che da sempre fa gola a tante squadre perché riesce a fare gol in ogni modo, soprattutto all'interno dell'area di rigore. Certamente però non è più il calciatore che abbiamo ammirato all'Inter e di conseguenza al Galatasaray sta facendo fatica a trovare spazio, chiuso da Victor Osimhen, ex centravanti del Napoli che segna a ripetizione e convince sempre di più.

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, l'argentino è attenzionato anche in Italia ed è stato proposto al Milan. In questo momento la società rossonera ha altre priorità e non sta tenendo calda la pista, che, è bene ricordare, non è comunque tramontata del tutto. In questo momento è una suggestione che avrebbe del clamoroso, soprattutto per il passato di Icardi, che ha indossato la fascia da capitano dell'Inter ed è stato a lungo un simbolo dei nerazzurri.

Ieri lui si è espresso così sui social: "Capisco che il mio nome 'vende' e che alcuni 'giornalisti' turchi vogliano far credere che il club mi abbia chiamato per informarmi del 'non-rinnovo' del mio contratto… ma non solo nessuno ha chiamato me, ma nemmeno il mio agente. Vogliono far passare per notizia qualcosa che NON è una notizia, visto che il mio contratto scade a giugno 2026, solo per coprire la sconfitta di ieri? Non permetto che usino la mia immagine per questo. State tranquilli che quando il mio contratto finirà me ne andrò a testa alta, e nel caso ipotetico che me ne vada prima sarà solo ed esclusivamente una decisione mia, di nessun altro. Vi mando un bacio. Avete Icardi ancora per qualche mese. Godetevelo perché poi vi mancherò".