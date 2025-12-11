La doppietta di Bernardeschi lancia il Bologna: Celta Vigo battuto 2-1 in rimonta

Termina 1-2 la partita tra Celta Vigo e Bologna, valida per la sesta giornata della League Phase di Europa League.. Il racconto del match.

Sono 45 minuti davvero sfortunati quelli della prima frazione per la squadra di Vincenzo Italiano, che va sotto al 17' sulla prima vera occasione dei padroni di casa: grande giocata di Swedberg, che salta secco Lykogiannis, entra in area e serve Bryan Rodriguez a centro area, il quale non sbaglia a pochi metri dalla porta. La reazione dei rossoblù è affidata a Rowe e Castro, che però sprecano clamorosamente tre chance: prima l'ex Marsiglia, a tu per tu con Radu, mette fuori di esterno, poi l'argentino non inquadra lo specchio di testa e infine, sempre il centravanti, si fa murare da Radu da solo davanti all'estremo difensore.

La ripresa comincia come era finito il primo tempo, ovvero con il Bologna in avanti alla ricerca del pari. Al 46' Castro cerca l'assist per Bernardeschi, ma l'ex Juventus sceglie la soluzione del tiro al volo, non inquadrano la porta. Al 59' gli ospiti troverebbero anche il pari con Pobega, ma tutto viene vanificato da un fuorigioco di Bernardeschi, che era stato bravissimo a liberarsi del suo marcatore e a servire l'ex Milan all'interno dell'area piccola. Il pari arriva finalmente al 66' con il calcio di rigore perfetto di Bernardeschi, che apre il piatto sinistro e spiazza Radu dagli undici metri. Il fallo era stato di Javi Rodriguez, che era franato addosso a Pobega lanciato in profondità: fondamentale l'intervento del VAR, che ha corretto l'assistente, il quale aveva segnalato un fuorigioco inesistente. Al 75' arriva pure il sorpasso da parte del Bologna con il solito Bernardeschi: recupero palla alto di Cambiaghi, filtrante per l'ex Juventus e rete dell'esterno, che di punta beffa Radu da pochi metri. Da lì in poi gli uomini di Italiano non soffrono più, amministrano il vantaggio e possono esultare al fischio finale.

