Ferguson dà un segnale forte alla Roma in vista di gennaio: il nuovo centravanti vuole essere lui

"Ferguson è arrivato a fine mercato e ha bisogno di tempo di adattamento, ha avuto anche due infortuni e ci auguriamo che ora torni in forma e possa fare gol". Detto, fatto. Il ds della Roma Frederic Massara aveva così parlato nel pre partita della sfida che la Roma ha vinto (e dominato) contro il Celtic. Un 3-0 in trasferta arrivato anche e soprattutto grazie alla doppietta segnata da Evan Ferguson.

Il centravanti arrivato in estate dal Brighton è stato uno dei grandi punti interrogativi dello straordinario inizio di stagione della squadra di Gian Piero Gasperini. Colpa di un lungo infortunio nella scorsa stagione coi suoi strascichi, di un problema fisico nelle ultime settimane e più in generale di un adattamento non semplice alla nuova realtà.

Problemi che, sommati a quelli di Dovbyk, hanno portato la Roma a guardarsi intorno. Ed in vista del mercato di gennaio la ricerca di un nuovo centravanti sembrava la priorità, col nome di Joshua Zirkzee sulla bocca di molti. "Si parla tanto di Zirkzee perché ha giocato meno, ma adesso sta giocando e potrebbe non essere sul mercato", citazione dello stesso Massara. Ora però Evan Ferguson ha mandato un messaggio, forte e chiaro. Che dovrà avere un seguito per essere ascoltato, ma il rumore si è sentito. La doppietta che ha steso il Celtic può essere un nuovo inizio, col giocatore che ha tutta l'intenzione di spegnere gli squilli di radiomercato e di essere lui, il nuovo centravanti della Roma.