Europa League, i finali: Porto, Lione e Friburgo ok. Talisca trascina il Fenerbahce

Le vittorie in trasferta di Bologna e Roma su due campi difficili danno ossigeno all'Italia in chiave ranking. La serata di Europa League si è conclusa tra risultati a sorpresa e conferme: l'Aston Villa prosegue il suo ottimo momento di forma e vince a Basilea. Rimonta straordinaria dell'FCSB, che batte il Feyenoord dopo essere stato sotto 1-3. Talisca trascina il Fenerbahce con una tripletta, ok anche il Porto di Farioli, il Friburgo di Grifo e il Lione di Fonseca.

Basilea - Aston Villa 1-2: 12' Guessand (A), 34' Daniliuc (B), 53' Tielemans (A)

Brann - Fenerbahce 0-4: 5' Akturkoglu, 36', 44' e 65' Talisca

Celta Vigo - Bologna 1-2: 17' Zaragoza (C), 65' rig. e 75' Bernardeschi

Celtic - Roma 0-3: 6' aut. Scales, 36' e 45'+1 Ferguson

Porto - Malmoe 2-1: 30' e 36' Samu (P), 94' aut. Moura (M)

FCSB - Feyenoord 3-3: 12' Ngezana (FCSB), 41' Tengstedt (F), 44' Timber (F), 51' Sauer (F), 54' Toma (FCSB), 87' Thiam (FCSB), 96' Tanase (FCSB)

Friburgo - Salisburgo 1-0: 50' aut. Diabate

Lione - G.A. Eagles 2-1: 3' Moreira (L), 6' Smit (G), 11' Sulc (L)

Panathinaikos - Plzen 0-0

Ore 18.45

Din. Zagabria - Betis 1-3: 31' aut. Dominguez, 34' Riquelme, 38' Antony, 89' Galesic (D)

Ferencvaros - Rangers 2-1: 27' Miovski (R), 45'+5 Otvos (F), 73' Varga (F)

Ludogorets - PAOK 3-3: 33' Stanic (L), 39' Despodov (P), 48' Vogliacco (P), 71' Verdon (L), 77' Chochev (L), 90' Mythou (P)

Midtjylland - Genk 1-0: 17' Cho

Nizza - Braga 0-1: 28' Victor

Stoccarda - M. Tel Aviv 4-1: 24' Assignon, 37' Tomas, 50' rig. Mittelstadt, 52' Revivo (M), 94' Vagnoman

Sturm Graz - Stella Rossa 0-1: 55' Ivanic

Utrecht - Nottingham Forest 1-2: 52' Kalimuendo (N), 73' van der Hoorn (U), 88' Igor Jesus

Young Boys - Lilla 1-0: 61' Males